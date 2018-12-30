10次「分手砲」換刪裸照 渣男性侵OL判刑7年確定

10次「分手砲」換刪裸照 渣男性侵OL判刑7年確定(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

基隆市廖姓男子不滿任職銀行的前女友提分手，竟傳簡訊揚言「硫酸潑妳」、「被我等到我會殺人」，還拿她下體照恐嚇散布給她母親、同事、男友等人，誆稱只要3個月和他發生10次「分手砲」，就刪除裸照。銀行OL迫於壓力，在2個月內被廖性侵7次，最後向男友坦白，報警處理，最高法院依強制性交罪重判廖男7年徒刑確定。

判決指出，廖男2016年初和銀行OL交往，6月間，OL發現廖男和前女友仍藕斷絲連，提出分手。但廖男反指她另結新歡，透過Line傳訊恐嚇，短短2個多月就放話要殺人，「被我等到妳就很難看」、「硫酸潑妳」、「我會讓妳媽媽去住醫院」，「死、死、死、死、死、死、死、死，我們共同死」。

同年7月，廖男發現OL另交男友，心生報復，以LINE傳送「要公佈妳漂亮的身體，讓大家欣賞」，並將2人交往時拍OL的裸照、下體照傳給她；之後廖男更以散佈OL的裸照給其母、男友、銀行同事，並稱要到她家站崗，以「被我等到妳就很難看」、「硫酸潑妳」和「死、死、死，我們一起死」恐嚇她，還放話「我會讓妳媽媽去住醫院」。

OL驚嚇不已，向廖男求情。廖男要求她在3個月內和他發生10次性關係，就會銷毀裸照，OL信以為真，依約到廖指定的新北市多家摩鐵，2個月內被他7度性侵。事後OL因受不了廖的騷擾，告知男友此事，並報警處理。

法院審理時，廖坦承和OL7度發生性關係，但辯稱是兩情相悅。法官依2人互傳LINE內容，認定廖性侵事證明確，依強制性交罪判他7年徒刑，另廖涉犯恐嚇罪、強制罪各判4月、拘役50天，可易科罰金12萬元、5萬元確定。廖不服，再上訴最高法院遭駁回，依強制性交罪判他7年徒刑確定。

(中時 )

房仲辦公室傳出呻吟聲 男女全裸… 影》薑母鴨惹禍？補教名師高國華…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。