10次「分手砲」換刪裸照 渣男性侵OL判刑7年確定

2018年12月30日 08:13 中時 陳志賢

基隆市廖姓男子不滿任職銀行的前女友提分手，竟傳簡訊揚言「硫酸潑妳」、「被我等到我會殺人」，還拿她下體照恐嚇散布給她母親、同事、男友等人，誆稱只要3個月和他發生10次「分手砲」，就刪除裸照。銀行OL迫於壓力，在2個月內被廖性侵7次，最後向男友坦白，報警處理，最高法院依強制性交罪重判廖男7年徒刑確定。

判決指出，廖男2016年初和銀行OL交往，6月間，OL發現廖男和前女友仍藕斷絲連，提出分手。但廖男反指她另結新歡，透過Line傳訊恐嚇，短短2個多月就放話要殺人，「被我等到妳就很難看」、「硫酸潑妳」、「我會讓妳媽媽去住醫院」，「死、死、死、死、死、死、死、死，我們共同死」。

同年7月，廖男發現OL另交男友，心生報復，以LINE傳送「要公佈妳漂亮的身體，讓大家欣賞」，並將2人交往時拍OL的裸照、下體照傳給她；之後廖男更以散佈OL的裸照給其母、男友、銀行同事，並稱要到她家站崗，以「被我等到妳就很難看」、「硫酸潑妳」和「死、死、死，我們一起死」恐嚇她，還放話「我會讓妳媽媽去住醫院」。

OL驚嚇不已，向廖男求情。廖男要求她在3個月內和他發生10次性關係，就會銷毀裸照，OL信以為真，依約到廖指定的新北市多家摩鐵，2個月內被他7度性侵。事後OL因受不了廖的騷擾，告知男友此事，並報警處理。

法院審理時，廖坦承和OL7度發生性關係，但辯稱是兩情相悅。法官依2人互傳LINE內容，認定廖性侵事證明確，依強制性交罪判他7年徒刑，另廖涉犯恐嚇罪、強制罪各判4月、拘役50天，可易科罰金12萬元、5萬元確定。廖不服，再上訴最高法院遭駁回，依強制性交罪判他7年徒刑確定。

(中時 )