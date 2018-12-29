不輸星巴克？YouTuber揭路易莎5大隱藏版必喝飲料

YouTuber那個女生（Kiki）推薦5種路易莎隱藏版飲品。翻攝YouTube

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中時電子報

路易莎咖啡愈來愈紅，分店愈開愈多，有與星巴克並駕齊驅的趨勢，飲品好喝、價位親民，許多人一喝就愛上。為何路易莎咖啡會這麼紅?YouTube那個女生（Kiki）推薦5種隱藏版飲品，都是會讓人愛上。

《網路溫度計》報導，Kiki推薦的5種隱藏版飲品，如下:

1、檸檬柑橘茶+柚子醬（熱、無糖）

柚子醬本身就有甜度，所以無糖是最剛好的口感。大家在喝水果茶時，常有苦澀感，不過這杯沒此苦澀感。雖然檸檬香味沒特別凸顯，但柑橘跟柚子醬香味還是很足夠的，如果要解膩或是暖胃朋友，很適合點這杯。

2、紅翠清寧茶+濃縮咖啡（少冰無糖）

如果你平常沒喝咖啡習慣的人，這款會很適合你，濃縮咖啡跟茶搭在一起後，咖啡的苦味跟澀澀感覺竟消失！兩者結合在一起順口、清爽，茶和咖啡的香味都非常搶戲，並且沒有苦澀感，如果你是不喜歡喝咖啡的人，或許這款你會喜歡喔！

3、泰勒紅茶拿鐵（少冰半糖）

店員推薦在飲用時不要把裡面的泰勒茶包拿出來，讓茶香氣更濃郁，也不會讓奶味整個蓋過茶香，不容易有膩口感覺。這款是大家比較常喝到的飲料，味道也是意料之內的，雖然沒有甚麼驚奇感，但還是有很多人百點不膩、天天都要來一杯，可見他的魔力啦~

4、黑糖雪點奶茶+蜂蜜（少冰無糖）

蜂蜜加在裡面並沒有死甜的感覺，不過因為味道太搶戲，有點蓋過黑糖的香味，變得有點像在喝蜂蜜奶茶。整體味道還是很棒，奶香味濃郁、蜂蜜也不死甜，唯一的缺點就是黑糖味的戲份被搶走了，如果很愛喝黑糖的人應該會有點小失望。

5、四季翠玉鮮奶茶+蜂蜜、升級小農鮮奶茶

這一款是店員心中的NO.1推薦飲品！蜂蜜的量不會搶過茶的香氣，奶跟茶的味道大概是7：3，屬於奶香味比較重的飲品。這杯裡面該有的主角茶、奶香、蜂蜜的香味都各自表顯得很好，又不會搶掉彼此的鋒頭，讓你每一口都喝的到這三合一的美味，難怪會是店員心中的第一名，還沒試過的你一定要去品嘗看看喔！

(中時電子報)

YouTuber那個女生（Kiki）推薦路易莎5種隱藏版飲品。引用YouTube

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