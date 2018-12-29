轟陳菊賤賣高雄土地該查？網讚：王世堅是民進黨良心

台北市議員王世堅。（圖／本報系資料照）

友善列印
中時電子報
/整理報導

民進黨執政20年下，高雄市負債3000億。這3000億究竟該怎麼還？成了新任市長韓國瑜上任後的焦點。民眾更質疑前高雄市長陳菊任內不當販賣土地；營建業出身的同黨台北市議員王世堅直呼這價格太誇張，並直言：「那就查嘛！」

陳菊12年高雄市長任內，賣了16萬7千坪土地、收入618億，平均下來1坪只賣37萬。財經專家黃世聰上談話節目《關鍵時刻》痛批，高雄能賣的地本就不多，何況陳菊這樣的出售價格，等於每坪只賣37萬，與台北市、台中市動輒幾百萬的價格成反差；16.7萬坪的土地，更比梵蒂岡13.3萬坪的國土面積還大。表示，高雄的土地如此便宜，難怪很受建商歡迎。

對此，王世堅直言：「那就查嘛！這沒有什麼見不得人，如果該查就去查！」更表示：「土地可以貴貴買，不能俗俗賣！」王世堅坦承，若由他主政不會這樣賣，因為寧願去貸款也絕不能把自己家業賣出去：「1坪才37萬真的不要賣，寧願去貸款！」

更有網友被王世堅圈粉，表示：「王世堅是民進黨良心！」網友紛紛留言：「王世堅上節目表現，越來越喜歡看」、「最近感覺王世堅蠻可愛」、「王世堅，讚」、「堅哥，這是我挺你！！！」「世堅啊~世堅！小弟越來越欣賞你了，是否能找回民進黨的魂，就看你了」、「其實大家都誤會堅哥了，他堅定的支持民進黨是他的信念無可厚非，但他並不是小人，這一點來說比民進黨其他的垃圾好太多了」。

(中時電子報)

馬英九再戰2020？網：人帥真好 朱學恒在東京飛機誤點 網友要他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。