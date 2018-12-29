轟陳菊賤賣高雄土地該查？網讚：王世堅是民進黨良心

2018年12月29日 09:52 中時電子報 王子瑄 /整理報導 /整理報導

民進黨執政20年下，高雄市負債3000億。這3000億究竟該怎麼還？成了新任市長韓國瑜上任後的焦點。民眾更質疑前高雄市長陳菊任內不當販賣土地；營建業出身的同黨台北市議員王世堅直呼這價格太誇張，並直言：「那就查嘛！」

陳菊12年高雄市長任內，賣了16萬7千坪土地、收入618億，平均下來1坪只賣37萬。財經專家黃世聰上談話節目《關鍵時刻》痛批，高雄能賣的地本就不多，何況陳菊這樣的出售價格，等於每坪只賣37萬，與台北市、台中市動輒幾百萬的價格成反差；16.7萬坪的土地，更比梵蒂岡13.3萬坪的國土面積還大。表示，高雄的土地如此便宜，難怪很受建商歡迎。

對此，王世堅直言：「那就查嘛！這沒有什麼見不得人，如果該查就去查！」更表示：「土地可以貴貴買，不能俗俗賣！」王世堅坦承，若由他主政不會這樣賣，因為寧願去貸款也絕不能把自己家業賣出去：「1坪才37萬真的不要賣，寧願去貸款！」

更有網友被王世堅圈粉，表示：「王世堅是民進黨良心！」網友紛紛留言：「王世堅上節目表現，越來越喜歡看」、「最近感覺王世堅蠻可愛」、「王世堅，讚」、「堅哥，這是我挺你！！！」「世堅啊~世堅！小弟越來越欣賞你了，是否能找回民進黨的魂，就看你了」、「其實大家都誤會堅哥了，他堅定的支持民進黨是他的信念無可厚非，但他並不是小人，這一點來說比民進黨其他的垃圾好太多了」。

(中時電子報)