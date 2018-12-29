元旦假期找好康 15家樂園推優惠

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元旦假期去哪玩？台灣好樂園結合公共運輸推出跨年優惠方案，除麗寶樂園、劍湖山世界及義大世界跨年煙火晚會外，還有九族文化村最新西班牙海岸歡樂登場，另有門票免費或搭乘公共運輸享門票56折等優惠活動，與大家一同迎接2019年。

交通部觀光局表示，2018年12月29日至2019年1月1日，全台15家主題樂園元旦推出跨年系列活動，如雲仙樂園空中纜車加套餐或住宿優惠、六福村主題樂園歡慶40周年身分證字號含有0或4即享520元優惠、萬瑞森林樂園山訓漆彈套票399元、西湖渡假村跨年倒數歡樂反毒宣言、麗寶樂園賞花博玩麗寶12歲以下免費、東勢林場遊樂區早鳥門票160元起、泰雅渡假村入園199元、九族文化村全新設施西班牙海岸登場、劍湖山世界699元、尖山埤江南渡假村名字有江南免費入園、義大世界第2人199元、8大森林樂園108元入園、綠舞莊園日式主題遊樂區3人同行1人免費、遠雄海洋公園宜花東鄉親3人同行1180元、怡園渡假村2人同行1人免費等優惠方案。

業者另與公共運輸結合規劃超值方案，如小人國主題樂園憑合作客運享450元特價、六福村主題遊樂園憑大眾運輸證明享門票599元、西湖渡假村享購300元門票或車票優惠、麗寶樂園享統聯客運加門票優惠、東勢林場遊樂區搭客運享入園160元、九族文化村搭配台灣好行套票只要1160元、劍湖山世界憑台西客運台灣好行票根只要450元還有跨年免費接駁、遠雄海洋公園憑花蓮客運到園門票兌換50元抵用券，詳細優惠內容可洽全台主題樂園網（http://www.themepark.net.tw/Taiwan）查詢。

觀光局呼籲民眾，出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊並做好行程及訂房規劃，並多使用公共運輸工具出遊，全台旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢熱線0800-011765，連假期間照常提供服務，歡迎民眾多加運用。

(中時 )

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