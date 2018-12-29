NBA》浪花弟放話只聽4人建議 柯瑞不在其中？

2018年12月29日 10:14 中時電子報 黃及人

勇士「浪花弟」克雷湯普生本季手感低迷，其中三分命中率跌到3成33，創下生涯新低紀錄，但他似乎毫不擔憂，甚至放話當前只有4人可以給他投籃建議，有趣的是，在這4人當中並無他的勇士隊友柯瑞，難道柯瑞還不夠格嗎？

「這是我自己都沒法解決的問題，你覺得有誰可以來教我？除非他是雷吉米勒或雷艾倫，我不知道該聽誰的，還是拉瑞柏德或科爾，」克雷湯普生信心滿滿表示，「我想我應該會聽科爾的，因為他的生涯三分命中率高達4成50。」

克雷湯普生甚至直言，「我沒有對自己很苛求，也當然在意我的投籃命中率，但我沒有因此失眠。」但他或許真該聽聽一些傳奇射手的建議，畢竟他生涯單季三分命中率從沒低於4成，上季更達4成40，如今卻跌到只剩3成33。

比較令人不解的是，克雷湯普生跟那4個人討教或許說得過去，可是在他身邊就有1名優質射手柯瑞，為何不會想要聽聽柯瑞意見？畢竟柯瑞擁有多項三分球歷史紀錄，本季三分命中率也有4成58，浪花弟根本不需要捨近求遠。

只是被克雷湯普生點名的雷吉米勒相當開心回應，「射手就該投籃！就算是我也沒法跟浪花弟多講什麼，他已是有史以來最佳三分射手之一，以我的角度來看，根本沒有什麼好擔心的，他可是克雷湯普生，做你自己就好，兄弟！」

(中時電子報)