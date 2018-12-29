民進黨砍高雄預算 阿扁為影武者？前綠委李俊毅這樣看

2018年12月29日 10:30 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

高雄市議會民進黨黨團26日舉行記者會，指國民黨府會雙贏完全執政就要完全負責，要求市政府收回108年總預算重編；由於民進黨高雄市議員陳致中為黨團幹事長，讓外界質疑民進黨第一刀砍高雄預算背後，前總統陳水扁是否扮演影武者角色，但前綠委李俊毅認為外界這樣解讀會害死阿扁，退預算應該是民進黨的黨團決議，不是陳致中一人的意見。

高雄市議會民進黨黨團26日舉行記者會，指國民黨府會雙贏完全執政就要完全負責，要求市政府收回108年總預算重編；陳致中表示，具體落實政策白皮書就是預算編列，要求重編預算不是為反對而反對，而是希望完全執政完全負責。由於陳致中為前總統陳水扁之子，且以陳水扁之前對台灣政壇指指點點的程度，外界質疑在砍預算上，陳水扁是否扮演影武者的角色？

對此，李俊毅於政論節目上，向主持人劉寶傑表示，民進黨高雄市黨團退回預算，外界解讀是阿扁在指導，這是要把阿扁害死，因為阿扁現在請假在外，保外就醫。如果阿扁連預算都可以指導，外界就會質疑阿扁適不適合保外就醫，可以準備再回台中了，這不是要害死阿扁了。他不敢說是不是阿扁指導，雖然陳政中為民進黨高雄市黨團幹事長，但應該是民進黨的黨團決議，不是陳致中一人的意見。

李俊毅更指民進黨黨團決議有兩個問題，第一個問題是這個預算是當初民進黨黨團編的，那現在退回去就會讓人覺得到底是什麼意思，是之前民進黨執政時編得不好嗎？這不就是給韓國瑜一個重新發動禿頭經濟的機會。第二個就是要給韓國瑜出難題，但這也是韓國瑜的機會，韓國瑜可以藉預算重編，向外界展示，他韓國瑜一上來馬上執行預算。結果民進黨丟一個直球，三振不了他，反給韓國瑜打全壘打的機會。所以民進黨在砍預算這招上要小心，不要一刀殺下去，反而反彈到自己身上。

(中時電子報)