乳癌非不治之症 用對「藥」治療變慢性病

2018年12月29日 10:45 時報周刊 邱玉珍

孫小姐分享自己的抗癌之路。

「我就是不乖，拒絕會痛的治療，才變成這個樣子。」這是孫小姐的姊姊臨終前半個月跟她這麼說。孫小姐的姊姊歷經4年多的纏鬥，態度從一開始的消極治療到後來的醒悟，最終仍不敵HER2乳癌，憾然離世。

看到姊姊的痛苦抗癌情景，孫小姐從此養成每月做乳房自我檢查的習慣。就在去年，孫小姐睡前摸到乳房異常腫塊，前往中國醫藥大學附設醫院經過一連串的檢查，證實為腫瘤1.7公分大小的第一期HER2乳癌。

「到目前為止，我都不覺得罹患乳癌是一件悲慘的事！」與乳癌奮戰2年、狀況良好的孫女士堅信，只要瞭解正確的乳癌知識、積極治療、保持樂觀的心情，乳癌病友也能活得很自在。她覺得最好的抗癌方法就是，好好吃，好好睡，好好運動，保持好心情。

臨床常見患者確診為乳癌後，滿臉憂愁地問醫師「可以治癒嗎？還能活多久？」其實，隨著醫藥科技的進步，乳癌早已撕掉「不治之症」的標籤，若能及早發現且對症治療，早期乳癌患者的平均5年存活率可高達9成以上。

然而，癌症門診中，許多早期乳癌患者動完手術後納悶：為什麼還要做藥物治療？為什麼每個人的用藥方式都不一樣？原因是，癌細胞不會乖乖地待在一處，即使腫瘤切得很乾淨，仍可能發生肉眼看不到的微轉移，因此還需搭配賀爾蒙治療、化學治療或標靶治療，藉助藥物的力量，經由血液循環來達到系統性的治療和預防復發。

台灣乳房醫學會理事長、台北慈濟醫院癌症中心教研長沈陳石銘表示，「乳癌」不是單一種疾病，而是許多不同類型乳房惡性腫瘤的統稱，因此在做用藥決策前必須充分鑑別。目前醫學根據賀爾蒙接受體和HER2受體免疫染色的結果，大致將乳癌分為4大類型，依據類型的不同，給予不同的藥物。

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智補充說明，早期乳癌患者需接受藥物治療的時間也會隨用藥類型而有長短，原則上，賀爾蒙治療需持續5至10年，化學治療需持續6至8次、每次間隔3個星期，標靶藥物治療則需持續1年，預防癌細胞復發和轉移的效果較佳。

至於抗癌藥物的使用時機，除了術後之外，化療和標靶治療也適合當作術前輔助治療，有機會把腫瘤縮小，進而保留較多的乳房和免除淋巴結清除術。因此，無論是做為術前輔助治療或術後輔助治療，建議先與醫師溝通，依據個人的病況和需求擬定專屬的治療計畫。

(時報周刊)