冷空氣後勁十足！一張圖秒懂跨年最低溫 曙光恐泡湯

2018年12月29日 11:19 中時電子報 戴安瑋 、中時/ 廖德修 、中時/

強烈大陸冷氣團發威，元旦連假首日清晨，各地低溫都在13-14度左右，桃園大溪甚至10.5度為平地最低溫，中央氣象局表示，雖然下明天白天起冷空氣強度減弱，但溫度回溫有限，加上南方雲系影響，雲層很厚，全台有雨，31日跨年與雨同行，元旦恐看不到曙光、日出，號稱為近十年來最慘的一年。

氣象局副局長鄭明典昨在臉書發文表示，「冷空氣持續補充，後勁很足！」氣象局預報員程川方也表示，強烈大陸冷氣團發威，今天清晨（元旦連假首日）清晨，各地低溫都在13-14度左右，桃園大溪甚至10.5度為平地最低溫，明天大陸冷氣團減弱，但溫度回升有限，加上南方雲系影響，31及元旦都會是濕冷天氣。

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，未來幾天的連假天氣，主要還是東北季風的降雨為主，北部和東半部可能還是得在雨中迎接新年，而北海岸到宜蘭花蓮持續且明顯降雨；中南部則是在30號入夜起有零星降雨機會，對跨年或升旗影響不大，但想看到曙光就得碰運氣了。

天氣風險管理公司也在臉書上分享一張圖表示，未來幾天，氣溫在13至17度之間，全台有雨，玉山、雪山等高山都有下雪機會。至於，各地跨年煙火風向，台北101是東北風，陰有雨，劍湖山是北風，陰偶陣雨，義大世界是北北西風，陰有小雨；各地見到曙光機會偏低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，由於每個地點的曙光都有固定時間，更容易受到雲層的干擾，想順利迎明年第一道「曙光」，看來各地的機率都不高。

(中時電子報)