跨年連假塞車潮 侯友宜：盼中央與地方整合交通

2018年12月29日 11:49 中時 許哲瑗

新北市長侯友宜今上午視察交通監控與管理中心，針對元旦假期高速道路、風景區周邊交流道、重要幹道的管制互相交流。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今上午視察交通監控與管理中心，針對元旦假期高速道路、風景區周邊交流道、重要幹道的管制互相交流。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今上午視察交通監控與管理中心，針對元旦假期高速道路、風景區周邊交流道、重要幹道的管制提出意見，侯友宜表示，新北市將積極發展交通智慧化，採物聯網技術來蒐集、分析資料，找出交通阻塞問題點，改善民眾每逢連假必塞車的窘境。

侯友宜說，每逢連假重要交通道路塞車嚴重，民眾長期困擾，第一個挨罵的總是市府團隊，但做不好就該被罵，塞車問題也不單是新北市就能解決，還牽涉到高速公路局、地面疏導管理等，負責牢度較多較重，但只要在新北市轄區內發生的任何狀況，市長被罵都是剛好，他都會盡力找出問題癥結並儘速改善。

侯友宜指出，今天與交通局的會議上，他提出城市交通智慧化，雙方互相交流，盼能成為解決塞車的有效政策，但一項政策都有時效問題，並非一蹴可幾，也希望能與中央配合，整合高速公路、平面快速道路與其他重要幹道，統一連線管理，希望在各界的努力下，解決交通癥結。

媒體問及和韓國瑜都力求「政治零分」，但礙於政黨壓力很難做到百分百去除政治化；侯友宜認為，政治議題、無意義的炒作問題少談，把民生經濟和市政做好是他一路來唯一重視的方向，「台灣政治太多了拉，每天開電視都在播政治」，與其每天都在談政治卻無半點政績，他選擇把事情做好，為民服務。

(中時 )