世代交替！連勝文：國民黨缺有能力改變現狀的人

2018年12月29日 11:52 中時 楊佳穎

國民黨在九合一選後掀起接班討論，前總統馬英九更被點名為世代交替困境的禍首。對此，國民黨中央委員連勝文昨在臉書直言「現在再去怪馬英九都已經太遲了」，並提出建議，應讓65歲以上、長期表現傑出並仍有意服務的資深區域立委升做不分區，建立國會資深議員制度，同時讓青壯世代有意願者去競選區域立委，才能兼顧經驗與衝勁，發揮最大的戰力。

國民黨立委蔣乃辛日前宣佈放棄連任、不再參選立委，開出世代交替第一槍，掀起討論。連勝文28日則在臉書指出，國民黨世代交替已喊了超過十年了，但執政時不做，在野時就變得更困難了，因為在上位者已無資源、足夠位置，在競爭者眾的情況下，自私的人就會把僅存位置做為自我拚大位的政治資本。

他進一步說，若是沽名釣譽者，則會執著於「用人不分藍綠」迷思，找一堆跟國民黨理念價值完全不同的人，變成個人衞隊，但國民黨一垮，這些人也就跑了，「這樣下來，黨內人才，即便表現好，辛苦付出，也都意興闌珊了。」

連勝文說，一直認為個人背景好不好、學歷高或低並不重要，最重要的是「個人表現」，黨必須要建立「performance-based」的長期人才選用方式，以長期、個人表現為基礎，給有「實質付出」的人表現機會，不因一兩次挫折而中斷，也不能只靠少數様板，更不能靠拍馬屁來決定誰有機會。

連勝文接著說，必須承認黨內像蔣乃辛或前立委蔡正元這種願主動讓位的人並不多，因此主張讓65歲以上、長期表現傑出，同時還有意願服務的資深區域立委升做不分區，建立國會資深議員制度，並讓青壯世代有意願者去競選區域立委，「這樣才能兼顧經驗與衝勁，發揮最大的戰力！」

連勝文指出，國民黨不缺少數樣板，也不缺各種逢迎溢美之聲，唯一缺的就是有能力改變現狀的人，能大公無私，為國民黨的未來真正樹立一套典範。

(中時 )