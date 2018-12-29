基市教忠街水溝蓋太滑 　機車族頻「犁田」

基隆市信義區五期重畫區教忠街口水溝蓋太滑，許多機車族行經時不慎「犁田」，議員韓世昱（中）、孝德里長朱志偉（左）到場會勘，要求盡速改善。（張穎齊翻攝）

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基隆市信義區五期重畫區教忠街口水溝蓋太滑，且設計不良，採「排直」的方式，造成許多機車族行經時不慎「犁田」。（張穎齊翻攝）
基隆市信義區五期重畫區教忠街口，是重要的交通要道，卻因水溝蓋太滑、設計不良，造成許多機車族行經時不慎「犁田」。（張穎齊翻攝）

基隆市信義區五期重畫區教忠街口，今年10月甫完成截流工程，豈料就發生許多機車族行經此處的水溝蓋時，因為打滑不慎「犁田」。議員韓世昱獲報後，邀集孝德里長朱志偉、市府工務處河川水利科、信義區公所等到場會勘，要求盡速改善水溝蓋材質與設計，並處理路面不平的狀況。

五期重畫區教忠街與深澳坑路，以往都是易淹水路段，而市府先前發包截流工程時，卻因承包商發生財務危機，市府只得再重新發包，直到今年10月才完工，目前尚在保固期限內，雖今年9月遭逢大雨時，沒有再發生嚴重淹水，但水溝蓋卻設計不佳又太滑，導致機車族自摔事件，層出不窮。

「連汽車都差點打滑！」朱志偉表示，近期收到很多機車族抱怨，這裡的水溝蓋太滑，很多人都不小心摔車，之前和市府工務處與廠商反映時，對方說水溝蓋有防滑效果，但經過2個月來車流在此經過輾壓，防滑效果降低，連汽車族都有打滑的情況，建議要用水泥溝蓋比較好。

韓世昱指出，教忠街口是進出深澳坑路、新豐街、62快速道路的重要路段，五期重畫區內有8000多人口，車流量相當多，加上該路段是轉彎處，但地上的鐵質水溝蓋並非「排橫」，而是「排直」，且防滑度不佳導致意外頻傳，設計明顯失當，已對市民的生面財產安全造成威脅。

韓世昱表示，市府應立即提出預防性安全對策及應變改善計畫，深刻檢討並改善水溝蓋設計與材質，倘若再發生意外，市府應即刻主動協助受傷民眾，申請國賠並從嚴究責。

工務處回應，會盡速研議水溝蓋的改善計畫，另外路口中央也有塌陷的問題，恐會造成雨天積水危及行車安全，也會一併研議解決。

(中時 )

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