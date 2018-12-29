農民職災保險推動2個月 加保已逾10萬人

2018年12月29日 12:50 中時 廖德修

為了提高農民職業安全保障，農委會依《農民健康保險條例》規定，於今（2018）年11月1日起辦理「農民職業災害保險」，迄今累計已有10.5萬餘位農民申請加保，投保率為9.3％，申請人數持續成長中。

農委會表示，自正式開辦迄今，每日平均有1至2千多位申請者。目前申請加保已超過1萬人的直轄市、縣市，包含雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣及彰化縣。其中雲林縣已逾1萬9千人加保最多。

鄉鎮市區農會部分，台中市東勢區、高雄市美濃區、嘉義縣竹崎地區、雲林縣二崙鄉等農會，均有逾2千多人加保，另有18家農會有逾1千人加保。投保率超過10％者共有92家農會，約占投保農會家數的3分之1。

農委會進一步說明，實際從事農業且具有農保資格的被保險人，可依意願申請參加農民職災保險，投保金額每月10200元，與農保月投的保金額相同。保險費率定為0.24％，每月保險費共25元，其中由保險人自行負擔60％，其餘40％由中央主管機關及地方主管機關補助，農民每月僅須繳交15元。

農委會表示，對於桃園市、台中市、雲林縣及嘉義市政府在地方財政狀況許可下，另外再提供農民保費補助，共同協力照顧農民，農委會樂觀其成。除了仍將透過新聞、廣播、LINE、臉書等媒體持續傳播，也期待地方政府輔導農會利用農事小組、產銷班、家政班等活動或會議，加強宣導鼓勵農民踴躍向農會申請加保，照顧農民的職業安全。

(中時 )