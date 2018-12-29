網路民調落後陳炳甫 何志偉：都要一起加油

2018年12月29日 11:55 中時 張立勳

台北市士林、大同立委補選倒數不到1個月，網路媒體公布最新民調，國民黨參選人陳炳甫贏過民進黨參選人何志偉，對此，何志偉29日前往大同區大龍市場掃街拜票時表示，民調都要參考，不論領先或落後都要一起加油，天氣冷他會用他的手溫暖選民的手。

立委補選重現「三腳督」，除了陳炳甫、何志偉，還有代表「柯家軍」出征的前北市觀傳局長陳思宇，網路媒體公布最新民調，調查結果發現，有32%受訪者會投票給陳炳甫，24.5%投給何志偉，15.5%投給陳思宇，另2位無黨籍的王奕凱及全民無黨聯盟的陳源奇支持度均未超過5%。

對此，何志偉表示，民調都要做參考，不論領先或落後，都要一起加油，但他最關心的是基層的感覺和溫度，特別是天氣冷，他會用他的手溫暖選民的手。

面對陳思宇和台北市長柯文哲推出貼圖拉支持度和年輕人互動，何志偉說，他在網路上有主持節目，也會不定期開臉書直播，每一場選舉看到台灣民代或政府調整用新的方式和民眾溝通、聆聽，鼓勵各種創新，持續加油。

何志偉今早由北市大同區保安里長張賦脈陪同掃街，是否有信心民調逆轉勝？何志偉強調，民調都是做參考，他也告訴選民，他的競選文宣不只是承諾書更是悔過書，民進黨要做得更好，用努力證明他的誠意。

(中時 )