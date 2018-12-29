左鎮二寮迎曙光 交通接駁懶人包

2018年12月29日 12:34 中時 劉秀芬

元旦4天連假開始，很多人準備到北門井仔腳賞夕陽、高鐵台南站旁高鐵特區參加跨年晚會、左鎮二寮迎曙光，尤其二寮迎曙光活動將進入第7年，當天預估將有3千人湧入，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處特別整理活動懶人包，讓大家一目了然，開心出遊，平安回家。

西拉雅國家風景區管理處表示，元旦適逢冷氣團來襲，請參加迎曙光朋友記得做好個人保暖，穿著顯眼及舒適衣物，並請先備好雨具、個人隨身物品或醫藥，以備不時之需。攜帶寵物請準備好寵物箱，並做好自主管理及維護清潔，夜間活動請注意行車及步行人身安全。

元旦當日欲前往活動現場的民眾可利用國道八號新化端接台20線至活動現場，沿路設有活動指示牌貼心引導。接駁車起站為虎踞營區，訖站於岡林派出所前，下車後需再步行約1.8公里的山路，建議穿著便於步行的鞋子前往（約25分鐘的腳程，依個人狀況而定）。

虎踞營區（入口位於中興路上）提供約400個汽車停車格與400個機車停車格，入場民眾請依照現場警察及工作人員指揮停車、搭乘接駁車。虎踞營區為軍方要塞，進入營區須攜帶證件配合軍方規定查驗身分並禁止攝錄影，如有違反規定將一律禁止進入，元旦當日早上11點前一定要將愛車駛離虎踞營區。

交通管制路段時間：

1.南175路線（南172至南168區間）：2019年1月1日（二）凌晨1時至2019年01月01日（二）上午10時。

2.南168路線（南171至台19甲新化外環道區間）：2019年1月1日（二）凌晨3.1時至2019年01月01日（二）上午10時。

3.南162全線道路：2019年1月1日（二）凌晨0時至2019年01月01日（二）上午10時。

接駁車路段與時間（倘遇雨將機動調整接駁時間）：

1.虎距營區-岡林管制站，上午2時～上午5時。（車程時間約30分鐘）

2.岡林管制站-虎距營區，上午7時～上午10時。（車程時間約30分鐘）

到達岡林管制站後，管制站備有輪椅提供借用，岡林派出所備有接駁車提供行動不便者接駁服務。步行至觀日平台山路部分路段無路燈，建議帶照明的手電筒（或手機開手電筒功能），山區禁止施放煙火及使用明火。

持「平台票券」之民眾上觀日平台前，先至服務台加蓋印章以利進出平台辨識用。觀日出時請勿爬至高處或邊坡上，也不要推擠，以避免危險。請民眾攜帶保溫瓶並自備茶水，減少一次性塑膠瓶使用，友善環境。相關活動請上西拉雅國家風景區管理處網站或臉書粉絲專頁查詢或電洽06-6840337。

(中時 )