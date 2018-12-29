NBA》林書豪手感冰冷 老鷹OT仍險勝灰狼

林書豪全力盯防灰狼後衛威金斯。(美聯社)

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中時電子報

儘管林書豪29日全場投8中2，手感相當冰冷，僅拿7分、4助攻與3籃板，老鷹這次卻相當爭氣，雖然一度浪費上半場領先22分優勢，更被灰狼逼入延長加賽，老鷹最後仍以123比120氣走灰狼，本季第10勝(24敗)終於入袋。

一開賽老鷹完全不給地主灰狼留下任何情面，靠著貝茲摩、柯林斯與波伊索斯3人火力，老鷹一度擴大領先差距到20分以上，打完上半場，老鷹仍以71比59領先，林書豪上半場也投進2顆三分球，貢獻6分、3助攻與1籃板。

可惜老鷹總是無法守成的壞毛病又犯了，第3節防守完全當機，只能眼見唐斯、羅斯兩人裡應外合，逐漸縮小兩隊分差，甚至打完前3節，雙方打成89比89平手，比賽從此回到原點，老鷹總教練皮爾斯又在末節做了致命調度。

皮爾斯末節一開始換回先發，卻遭灰狼打出14比5，皮爾斯趕緊換上林書豪企圖穩住陣腳，豪哥馬上領軍打出8比0追上，甚至反以1分超前，隨後灰狼雖在讀秒階段再次領先，老鷹卻靠貝茲摩抄截後快攻追平，比賽進入延長。

延長賽還剩1分49秒，崔楊投進超前三分球，胡爾特也進三分球，老鷹領先4分，灰狼雖然先靠唐斯兩罰俱中，威金斯竟在最後4.5秒兩罰中1，錯失最佳追平機會，戴特曼最後1.7秒兩罰俱中，比賽就在歐庫吉三分出手不進結束。

老鷹客場艱辛贏球的頭號功臣，是當家射手貝茲摩，他摘23分，且有5籃板、4助攻，柯林斯21分、10籃板，戴特曼19分、13籃板，崔楊16分、11助攻；灰狼則以唐斯31分、19籃板最佳，柯文頓28分，羅斯25分、9助攻。

(中時電子報)

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