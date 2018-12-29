《翻爆旺寵物》認養不棄養 讓愛寵壞牠

認養不棄養 讓愛寵壞牠

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中時電子報
綜合報導

◎挑嘴鸚鵡小乖 吃得比人好

退休公務人員蘇大哥生活重心就是照顧小鳥，一個人就養了3隻種類的鳥類，尤其注重鳥寶貝的飲食，以不同食物抓住鳥寶貝的胃，用土司麵包飼養麵包蟲做飼料，而新成員金太陽小乖，則是專愛進口飼料，蘇大哥說，吃得都比人還好呢。

◎認養不棄養 揪毛寶貝放閃

一起與毛寶貝歡度耶誕！新北市府23日舉行「毛寶貝幸福耶誕趴」活動，吸引許多主人帶著毛寶貝參加活動，不論是狗狗、貓貓都和飼主在現場不停的放閃拍照，親密關係羨煞所有人，活動同時推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」觀念，大伙玩得不亦樂乎。

◎飼主悉心照料 癱狗跑起來

桃園市蘇姓民眾飼養博美犬「小白」，雖然牠後腿畸形，不方便行走，排泄時也常會弄髒後腿，但飼主不以為意，反而勤勞幫「小白」洗澡。她說，「小白」不方便走路已經很辛苦了，自己當然要對「小白」好一點。

◎家有４犬 撒嬌窩心好療癒

牠的名字叫「斑馬」卻不是馬！身材嬌小的台中市議員吳瓊華卻愛大型狗，家中養了黃金獵犬「斑馬」表情超無辜，常被帶到服務處陪伴助理上班，成為服務處的精神糧食，吳瓊華家中還養著秋田犬「旺旺」、「麻糬」及台灣土狗「饅頭」，她笑說，狗狗常會打架爭寵，但是全家人的精神寄託。

◎黃金犬換換愛 小貓當伙伴

黃金獵犬「戴文」3年前從斗南婦女會理事長王瓊微家走失後，一家人悶悶不樂，3個月後王瓊微的女兒在「戴文」走失處，居然發現另一隻黃金獵犬流浪狗，流浪的黃金獵犬找到新家，沈家人也找到情感投射處。

◎告別浪浪 斑斑大玩捉迷藏

從三餐不繼、每天被野狗「問候」的日子，貓咪「斑斑」從浪浪（野貓、野狗的稱呼）變成家貓，讓牠決定要好好待在飼主陳俊傑的家裡，安分當一隻家貓。以貓奴自居的飼主陳俊傑自嘲，這是上輩子欠牠的。

(中時電子報)

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