跨年愛地球 北市府邀您做「潔客」

2018年12月29日 12:53 中時 張立勳

2019台北最High新年城「狂放電」即將登場，「學姊」黃瀞瑩29日和熊讚發表影片邀請大家跨年當「潔客」，一起共享歡樂不留垃圾，此外，北市環保局將出動14部小型掃街車、700多名清潔人力及600多名學生義工響應，共同參與跨年環境清潔維護。

今年臺北市跨年活動結合電音、電競、電商、電頻元素的精采舞台表演，加上101煙火秀，預計將湧入大量人潮，環保局環清科長黃寬助表示，為宣導跨年環保行動，31日跨年當天在市府南大門處展示小型掃街車，並舉辦臉書按讚送好禮活動，數量有限，送完為止，詳細活動內容可上環保局臉書粉絲頁查詢。

黃寬助說明，為因應每年市府跨年活動大量人潮，已規畫跨年夜當天動員700名清潔人力、18部清潔車輛及8部拖車式流動廁所，並結合景文高中、亞太大學聯盟隊及環保星勢力志工隊600多名學生義工，以妝扮可愛造型布偶及快閃表演等實際行動宣導民眾響應「垃圾不落地」、「隨身帶環保杯」等環保政策，並於活動結束後共同在市府周邊各捷運出入口及活動會場協助環境清掃。

環保局表示，為維持跨年活動的環境清潔，將在會場周邊與捷運出入口附近與整個信義計畫區內設置264個大型垃圾桶、回收桶，方便民眾丟置垃圾，煙火結束後在人潮散場動線增設55個太空包垃圾袋，讓民眾能順手排出手邊垃圾，徹底落實「垃圾不落地、回收再利用」，呼籲參與跨年活動的民眾能把垃圾帶走，共享歡樂，不留垃圾，一起維護環境，攜手營造永續綠色城市。

環保局希望跨年民眾一起成為「潔客」，邀請學姊和熊讚一起拍攝影片，擔任跨年環保大使，學姊在影片中除邀大家一起來參加狂放電跨年，還提醒民眾她最討厭亂丟垃圾的人了。

(中時 )