王義川清早爬阿婆山 滿載而歸

台中市第5選區立委補選民進黨參選人王義川29日清晨在市議員曾朝榮的陪同下，到大坑「阿婆山」登山健身。（馮惠宜攝）

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王義川與山友及民眾熱情互動，不少攤商也主動獻出美食讓他品嚐。（馮惠宜攝）
嚇死人，30年前王義川長這樣。（馮惠宜翻攝）

投入台中市第5選區（北區、北屯）立委補選的民進黨參選人王義川，28日深夜先是開直播秀出30年前小鮮肉清純照片，29日清晨在市議員曾朝榮的陪同下，到大坑「阿婆山」登山健身，一路不少熱情民眾主動送上熱食為王義川加油打氣，王義川直笑本來要健身，卻吃了比平日更多的東西，還帶回一堆美食。

王義川投入補選後努力當網紅，透過直播和選民互動，也勤走地方美食，為攤商推廣拼經濟，29日他再度到大坑爬山，這次選擇九號步道及「阿婆山」因為假日攤商及人潮眾多，王義川也逐一向攤商致意並和山友打招呼互動，一路吃吃喝喝獲得民眾的熱情歡迎。

在地的曾朝榮也強力推薦台大博士王義川，他肯定王義川不僅口才好更會做事，四年來相當接地氣，在交通局長任內工作執行效率高，也最能了解市民需求。曾朝榮說，王義川未來若能夠進到立法院，台中市的建設將從中央到地方一起努力，這一席不可或缺，期盼大家能將好人才留在台中，為了台中建設發展一起打拚。

沿途有民眾詢問綠線捷運到大坑是否能繼續延伸？王義川強調，他會投入選戰最主要關鍵是台中捷運，未來若能夠順利進到立院，也將竭力為民眾爭取，也期盼得到市民支持。此外，不少山友也反映希望解決大坑停車及增設廁所的問題，他也表示會盡力協調，讓鄉親所提出的問題及需求獲得解決。

王義川也笑說，原先預期是要來健身減肥，但因為支持群眾的熱情，他沿途獲得了魚丸湯、麻糬、肉粽、草仔粿、哈密瓜、牛肉塊、樹葡萄，還喝了咖啡和熱茶，吃了比平常還多的東西，在大坑總是能感受到台中人滿滿的活力與溫暖，也邀請大家連假期間來大坑走走，感受一下大坑的熱情。

(中時 )

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