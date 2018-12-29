7千道裂縫！陸承建大壩成爛尾 這國慘背巨債

2018年12月29日 12:15 中時電子報 馮英志

又有國家在接受陸投資基礎建設後無力償還債務。由大陸出資承建的厄瓜多「科卡科多辛克萊大壩」一時被視為中南美加入大陸「一帶一路」計畫的象徵；如今傳出投入使用2年後，不但傳出已出現7648道裂縫，厄瓜多不但未能靠它脫貧，還因此背巨債，只能靠國內石油還款；諷刺的是，大壩啟用時，大陸國家主席習近平還曾到當地參加慶祝活動。

據《紐約時報》24日報導，「科卡科多辛克萊大壩」（Coca Codo Sinclair）原本希望能解決中南美小國厄瓜多能源需求，如今它卻成了令厄瓜多陷入腐敗之中，幾乎每個涉及大壩建設的官員都遭監禁或因賄賂指控被判刑，包括一名前副總統、一名前電力部部長。

而大壩工程技術品質不佳，除了興建過程曾導致13名工人喪生之外，由於鋼材品質不合格和大陸水電的焊接不當，大壩的機械設備目前已發現7648處裂縫，泥沙淤積也導致重要設備損壞；更糟的是，這座水力發電廠自啟用以來就無法滿載運轉，如今只能半負荷運行。當地居民更抱怨，政府先前承諾電價會下降，但如今根本沒變。

此外，除了大壩之外，厄國更向大陸貸款約190億美元用於建設大橋、高速公路、灌溉、學校、衛生診所和6座大壩。由於厄瓜多與大陸簽署的許多合約，都是以石油而非美元償付，為了解決鉅額債務，厄瓜多為了抽出足夠的石油償還債務，正在亞馬遜河流域進行更深層的鑽探，帶來更多濫砍濫伐的威脅，甚至削減了社會支出、汽油補貼，以及多家政府機構和超過1000個公共就業機會等。經濟學家預估厄瓜多經濟將慢慢衰退，引發眾怒。

事實上，該大壩興建之初就有地質學者警告，這座位於雷文塔多火山之下（Reventador）的大壩，只要一場地震就能對附近造成嚴重破壞，但由於當時但當時厄瓜多總統科雷亞（Rafael Correa）基於左派理念，誓言讓厄國擺脫西方與銀行機構影響，寧可選擇讓陸資填補外債缺口，並接受高利率貸款條件以及基礎建設需由大陸公司承建等條件。

對於現況，厄瓜多現任能源部長佩雷斯（Carlos Perez）表示，「大陸佔了厄瓜多的便宜」，「大陸的策略很明顯。他們要控制他國經濟」，「我們不會付錢的」。不過，分析人士表示，要擺脫大陸影響很困難，畢竟他們自己知道沒太多融資來源，「貸款上癮」的厄瓜多最終還是會會去敲大陸的門。

(中時電子報)