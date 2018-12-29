新勇哥物語爆料 蘇貞昌2度要扁換掉蔡英文

2018年12月29日 12:43 中時 劉宥廷

前總統陳水扁昨「新勇哥物語」大爆料，指當年「蘇蔡配」擔任行政院正副院長時，蘇貞昌曾2度親自到總統府找阿扁，希望他換掉小英，還跟扁抱怨，「無代無誌，叫蔡英文來當副院長，很頭痛！」不過扁並沒有答應，認為蘇、蔡應同進退。

「新勇哥物語」第326集中指出，扁任內的行政院正副院長就是蘇貞昌和蔡英文，但蘇當時認為蔡無法配合，還2度到總統府向阿扁提出要求，希望把副院長換掉。

扁說，副院長照理來說應該配合院長，但蘇蔡2人當時卻無法合作，如今副院長變成總統，又要找當時的院長重掌行政院，照理行政院長是總統任命、是總統的幕僚長，就像過去的李登輝與郝柏村，一開始也是講「肝膽相照」，後來卻是「肝膽俱裂」。

扁也提到，蘇貞昌的個性就是「賭性」差了一點，比較不敢拼，一定要穩的、看得到的才敢做，很容易躊躇不前，不敢當仁不讓；扁舉例，就像2010年選舉時，蔡英文原本希望蘇回鍋選新北市，她自己出征台北市，但蘇貞昌認為已做過2次新北市長，不能選第3次，「當時說得很有氣魄，要選台北市長，就算落選也能循阿扁模式選總統」，結果蔡不得不自己去選新北市，最後選得很差。

扁說，當年蘇貞昌如果去選新北市一定當選，之後還有機會再選總統，如果這樣選擇，蘇貞昌的政治之路會完全不同，說不定現在的總統不姓蔡，而是姓蘇；扁也酸蘇貞昌「當年說絕不選第三次新北市長，但這次還不是去選了」。

(中時 )