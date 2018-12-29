搶過年商機 餐廳業者出新招打造「日本廟會」圍爐宴

2018年12月29日 12:33 中時 吳敏菁

「珠貝黃金海鮮盅」等招牌圍爐年菜。（吳敏菁翻攝）

全國麗園大飯店推出「日本廟會卡通嘉年華」圍爐宴。（吳敏菁翻攝）

全國麗園大飯店推出「日本廟會卡通嘉年華」圍爐宴。（吳敏菁翻攝）

過年得腳步進了，近年來到飯店吃圍爐宴成趨勢，餐廳無不各出奇招搶團圓商機，就有彰化飯店業者，年年推出主題式圍爐宴，今年更首次將日本特色文化—廟會場景直接搬進飯店，有好玩的日本闖關遊戲、和服體驗，還有豐盛的佳餚、超萌卡通嘉年華、魔術表演和超值好禮摸彩活動。

全國麗園大飯店經理林育萱表示，這次推出「日本廟會卡通嘉年華」圍爐宴，飯店布置日式廟會氛圍，準備各式各樣的日式遊戲，包括日本廟會必玩遊戲釣水球、釣金魚、套圈圈、彈珠檯、射飛鏢、日本傳統面具彩繪、劍玉比賽等豐富闖關遊戲，完成遊戲任務，還可以抽扭蛋拿獎品，現場還有日本和服體驗，搭配巨型LED電視牆日本街景，彷彿身歷其境超好拍照！讓賓客不用花大錢飛出國，就可以全家大小體驗不同以往的圍爐宴！

另外，「超萌卡通嘉年華」邀請日本超人氣卡通hello kitty、小丸子、妖怪手錶、皮卡丘、蠟筆小新，大秀開場舞與賓客同樂，讓大小朋友都瘋狂，還有「豬事大吉抽獎活動」有大排翅禮盒、佛跳牆、香腸禮盒等好禮，初二晚宴與初三午宴加碼由小丸子抽出頭獎:「杉林溪雙人住宿券讓賓客試試手氣!

有好玩的活動，年菜也不馬虎，招牌「珠貝黃金海鮮盅」，彈牙鮮甜的珠貝、烏參

、杏鮑菇、新鮮干貝、花枝肉及樹薯等多項食材，「三目蟹極品相撲鍋」，嚴選新鮮三目蟹，肉質甜美Q彈，還有主廚特製新鮮蝦丸等，都是經典美味。

(中時 )