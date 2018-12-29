陸加快5G部署 華為成國家級5G新媒體平台合作夥伴

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28日上午，大陸中央廣播電視總台與中國電信、中國移動、中國聯通及華為公司在北京共同簽署合作建設5G新媒體平台框架協議，這是大陸首個國家級5G新媒體平台。中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄會見華為董事長梁華，慎海雄表示，現在距離5G達商用規模的目標僅剩下一年時間，中央廣播電視總台將利用5G新媒體平台的建設，推動廣播電視媒體和傳播技術實現跨越式發展。

在與梁華的會面中，慎海雄介紹了總台4K超高清頻道開播以來的情況和5G新媒體平台測試進展，表示將繼續加強與華為在5G技術研發應用、超高清視頻轉播、數據存儲傳輸等方面的深度合作。

梁華轉達了任正非對慎海雄的問候。他表示，華為公司將在前期與總台在超高清技術合作的基礎上，進一步深化雙方合作，有信心為總台5G平台建設和超高清產業發展提供強有力的技術支撐。

微信公眾號「長安街知事」報導，慎海雄高度重視媒體的數位化創新發展。11月，他在第五屆世界互聯網大會「媒體變革與傳播創新」論壇上表示，要以「大象也要學會跳街舞」的精神風貌，迎接數位化、擁抱數位化。其中一個重要方面，就是緊緊抓住大數據、雲計算、人工智慧、5G網路、4K8K超高清等新技術帶來的發展契機，努力提升核心技術的創新應用能力，為變革發展提供不竭動力。

5G技術的應用，將為媒體行業帶來新的發展契機。例如，基於5G超高帶寬，可以同時支持4K超高清信號的多路直播回傳，並可靈活部署4K拍攝。這些技術和場景提升了4K超高清內容生產效率，也構建了超高清直播節目的多屏、多視角等全新場景。

不僅是媒體行業，即將到來的5G時代，將為各行各業的數位化轉型提供技術前提，真正實現移動信息化與社會各行各業的深度融合。

(中時 )

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