韓國瑜模式無可複製 資深媒體人：忘不了他眼神

韓國瑜媒體形象不錯，其實是因為他仗義、正直、公道、不喜歡欠人情的個性令人欣賞。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導

高雄市長韓國瑜要出書了！靠著一瓶礦泉水和一碗滷肉飯勝選的他，在台灣掀起韓流風潮，由他口述的《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》將在明年元月出書。負責撰寫此書的資深媒體人黃光芹表示，韓國瑜模式沒有人可以複製，就連他本人也做不到，而他的眼神最讓人印象深刻。

TVBS報導，黃光芹識韓國瑜多年，她回憶1993年新科立委韓國瑜進入立法院的模樣，「穿著一件不合身的大西裝，眼鏡下目光銳利，像隻政治憤怒鳥，樣子並不討喜」，但之後再看到韓國瑜，他因北農風暴與綠營民代交手，又因王世堅議會質詢而一炮而紅，在他參選國民黨主席並接受採訪時，宛如「基度山伯爵」回歸，判若兩人。

韓國瑜能造成風潮，很多人以為他公關手腕好，所以媒體形象不錯，但在黃光芹眼裡，其實是因為他仗義、正直、公道、不喜歡欠人情的個性，讓人欣賞。她說，看過形形色色的政治人物，他是唯一一個面對惡質媒體人，以威脅利誘手段搶通告，而沒有倒過的人。光憑這一點，黃光芹就對他刮目相看。

黃光芹認為，韓國瑜掀起的這股韓流，其他政治人物無法複製，就連他本人都做不到，「他的政治旅程已邁入下一個階段，必須創造另外一個『韓國瑜奇蹟』，否則過去的韓國瑜，會很快打敗現在的韓國瑜」。

(中時電子報)

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