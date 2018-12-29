黃偉哲邀5位市長候選人一起跨年

2018年12月29日 12:38 中時 曹婷婷

今年跨年晚會是許多新科縣市首長台的第一次，台南市跨年晚會循往例在高鐵台南站前廣場舉辦，台南市長黃偉哲邀請其他5位台南市長候選人一起參加跨年晚會，揮手告別2018，迎接2019年，他說，選舉是一時的，未來希望大家揮別舊的一年，一起為台南未來打拚。

市府同仁昨天已將邀請卡送到3位候選人的辦公室，今天還會送到其他2位候選人的辦公室，黃偉哲說，目前還不確定他們是否會出席，但誠摯邀請他們一同參加。

鑑於倒數時刻是跨年晚會高潮，為了讓市民朋友可以盡興，迎接嶄新一年，今年規畫不上台倒數，只在舞台下陪大家一起倒數，但會挑選適當的時段與新市府團隊上台，簡單地向全體市民朋友祝賀新年快樂。

今年台南跨年晚會有濃濃的台南味，新聞處表示，除了邀請最有台南味的金曲歌王謝銘祐，以及在地饒舌歌手大支，倒數主題更是「每個市民都可以是大明星」，邀請在各領域為了夢想努力耕耘的市民一起上台倒數，包括青創世代、新農人、台南之光、新住民的代表，希望讓更多人看到台南在地特色。

新聞處指出，市府團隊會思考讓每一年的台南跨年晚會更不一樣，因為台南的城市品牌已經逐漸打響名號，未來跨年晚會將強調更獨特的台南味，更貼近台南在地脈絡，重視不同多元的族群，期待讓更多人認識台南的生活、人情與堅持，「越在地越國際」是營造城市魅力的重要方式，也是台南市未來舉辦跨年晚會的方向。

(中時 )