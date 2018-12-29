全聯Hershey’s聯名巧克力甜點 首見可麗餅

2018年12月29日 12:35 中時 郭家崴

全聯We Sweet x Hershey’s經典巧克力盆子，白色的提拉米蘇慕斯鋪在底層，上層覆蓋巧克力湯種蛋糕，撒上蔓越莓乾，淋上可可慕斯，撲滿巧克力蛋糕碎，21日起推出，每個100g、58元。（全聯提供）

全聯We Sweet x Hershey’s經典巧克力圓舞曲，用蒸烤的方式保留可可蛋糕的溼潤口感，中心點注入覆盆子果醬，外層披覆濃郁可可慕斯淋醬，21日起推出，每盒200g、129元。（全聯提供）

全聯We Sweet x Hershey’s醇黑巧克力菠蘿泡芙，裡外皆有Hershey’s巧克力獨特的苦甜韻味，外酥內軟、滑順不甜膩，27日起推出，2入／80g／盒，45元。（全聯提供）

全聯We Sweet x Hershey’s經典巧克力可麗餅，引進日本機台，嚴選日本配方研製的鮮嫩奶香的蛋餅皮，用鮮奶油包裹使用美國好時Hershey's巧克力製成的布朗尼，有多層次口感，明年1月4日起推出，65g／盒，45元。（全聯提供）

全聯We Sweet x Hershey’s經典巧克力千層，內餡使用HERSHEYS巧巧克力醬製成巧克力鮮奶餡，明年1月4日起推出，55g／片，58元。（全聯提供）

全聯We Sweet x Hershey’s經典巧克力瓦芙燒，內餡有如霜淇淋般，搭配細緻綿密的巧克力瓦芙，入口即化，明年1月4日起推出，2入／66g／盒，39元。（全聯提供）

全聯We Sweet x Hershey’s 12月中推出首波17款巧克力冬季限定甜點，是網美拍照、IG打卡亮點，首周業績3000萬元，較去年首周成長248%；即日起至明年1月4日陸續推出6款新品，售價39元至129元，販售至1月31日，其中「巧克力盆子蛋糕」、「巧克力瓦芙燒」、「巧克力可麗餅」都是第一次販售的新類別，搶跨年聚會商機。

We Sweet平價甜點是網路媒體調查2018年10大爆紅商品之一，今年整體業績上看13億元，4年來業績大幅成長4倍。這次Hershey’s聯名甜點熱銷前5名由「濃情雙重巧克力燒」奪冠，賣出8.5萬個；亞軍「冰心蛋糕捲-經典巧克力交響曲」賣6.8萬盒、超過27萬片；其次是「經典布朗尼可可慕斯杯」、「經典巧克力太妃銅鑼燒」、「濃情巧克力布蕾派」，「濃情芝心布朗尼」網路討論聲量也頗高。至於預購商品中，熱賣前3名為「經典巧克力維也納派」、「巧克力奶醬蘋果蛋糕」、「經典巧克力布朗尼」。

第2波巧克力冬季限定甜點，分3波上架，目前可買到「經典巧克力盆子」、「經典巧克力圓舞曲」、「醇黑巧克力菠蘿泡芙」；明年1月4日起有「經典巧克力可麗餅」、「經典巧克力千層」、「經典巧克力瓦芙燒」，預計2波共可創下破億元業績。

(中時 )