FB批韓國瑜遭韓粉灌爆 蔣月惠再霸氣發文

屏東縣議員蔣月惠遭韓粉灌爆臉書後，29日再霸氣發文。（謝佳潾翻攝）

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蔣月惠28日針對韓國瑜提出的高屏國際機場計畫發文後，韓粉即湧入她的臉書留言抨擊。（謝佳潾翻攝）

屏東縣議員蔣月惠28日針對韓國瑜提出的高屏國際機場計畫，在臉書發文寫下「韓國瑜阻止高捷來屏東，現在卻把腦筋動到屏東機場，有中國人的思維，就是這麼的自私」，而發文沒多久後即遭廣大韓粉留言圍攻，但她不僅未退縮，29日還霸氣發文寫下「這是台灣民主自由的現象嗎」？

蔣月惠29日在臉書寫下，「韓國瑜阻止高捷來屏東，現在卻想要侵略到屏東機場，劃入高雄的一部分，屏東人有那麼好騙嗎？屏東縣政府軟趴趴，沒有骨氣，我絕望。韓國瑜有中國人的思維，就是這麼的自私。只許自己放火，不准他人點燈 。韓粉灌爆我的臉書。 這是台灣民主自由的現象嗎？」

蔣月惠28日針對韓國瑜提出的高屏國際機場計畫發文後，韓粉即湧入她的臉書留言抨擊，有人回「韓市長現在高雄就是沒錢啊！負債務3000億，韓市長需要想辦法賺錢啊」、「想要沾韓總增加曝光度，為了選立委在鋪路嗎」、「屏東機場重開，對屏東難道不好嗎？請議員不要過度批判高雄」。

還有人回「看不出高屏大機場那裡自私」、「決定不在追蹤議員的任何消息！」不過也有不少網友緩頰「屏東人的理智是超越兩黨的」、「蔣議員果然很有勇氣！韓國瑜說的都是意識形態」。

(中時 )

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