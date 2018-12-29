傳復合前妻又爆戀楊冪 謝霆鋒官宣：感情生活穩定

謝霆鋒先被傳復合前妻，又被爆將認戀楊冪。（圖／達志影像）

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中時電子報
謝霆鋒發文回應。（圖／翻攝自鋒味微博）

謝霆鋒近來緋聞不斷，先是傳出他與王菲分手，是張柏芝第3胎兒子的爸，還即將在明年1月復婚，隨後又傳出他是楊冪暗戀對象，「官宣離婚只是鋪墊的前戲」，稱楊冪明年會公開和謝霆鋒交往。對此，今(29日)中午謝霆鋒首度回應：「本人感情生活穩定，我亦只是Lucas 及 Quintus的爸爸」，否認認戀楊冪，也否認是張柏芝第3個兒子的生父。

張柏芝日前突然產下第3胎，對於孩子的爸身分閉口不談，除了有是新加坡、大陸富商等傳聞外，還傳出生父其實是謝霆鋒，兩人祕密復合，接著八卦網友「圈小記」又爆料，楊冪先前曾說對謝霆鋒有好感，傳聞明年3月謝霆鋒、王菲會宣布分手，接著謝霆鋒會和楊冪合作電影，8月生日、電影上映前會再宣布謝霆鋒與楊冪戀情，引發熱議。

稍早，謝霆鋒打破沉默說一切傳聞匪夷所思，「本人感情生活穩定，我亦只是Lucas 及 Quintus的爸爸，亦必定會盡心盡力做好這爸爸的責任。」也強調：「希望各位不要再助長謊言發酵，這些無稽的傳言，亦相信會對這新生孩子的真實的親父造成困擾，懇求大家停止傳播謠言，讓孩子們能夠在真實及健康的環境下成長。」

網友見此則說：「霆鋒和菲姐要好好的」、「你終於出來發聲了，霆鋒，你一定要幸福啊」、「後續不會再回應，無良媒體不要一直盯著謝霆鋒了，他跟某些人並沒有關係，謝謝。」、「屬於官方闢謠了，劃重點，感情生活穩定」。

(中時電子報)

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