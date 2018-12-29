2018《環時》十大國際新聞 民進黨九合一慘敗列第六

2018年12月29日 12:59 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今天公布十大國際新聞，大陸第五次修憲，取消國家主席任期限制排位第一；台灣連遭三國「斷交」，民進黨「九合一」慘敗排在第六。

《環時》選定的2018十大國際新聞排名如下：

1.大陸修憲備受關注，機構改革力度空前：

3月11日，大陸全國人大通過21條《中華人民共和國憲法修正案》。重點有「習近平新時代中國特色社會主義思想」載入憲法、國家主席制度規定及設立國家監察委。

2.外媒細數改革開放「中國奇蹟」：

2018年，從設立經濟特區、加入世界貿易組織，到北京舉辦2008年奧運會、建設「一帶一路」，外媒細數大陸改革開放40年關鍵字，列舉7億多人脫貧、成為世界第二大經濟體的中國奇蹟。

3.主場外交碩果累累，周邊關係全面向好：

4月博鼇亞洲論壇在海南、6月擴員後首次上合組織峰會在青島、9月中非合作論壇北京峰會、11月首屆國際進口博覽會在上海相繼召開。印度總理莫迪、日相安倍晉三相繼訪陸。

4.美國對大陸揮舞關稅大棒，彭斯講話凸顯對抗姿態：以貿易戰為主線，今年陸美關係磕磕絆絆。12月1日，陸美元首在G20峰會會晤：貿易「休戰」3個月。

5.「文金會」實現突破，「川金會」創造歷史：4月27日，時隔11年的南北韓峰會在板門店韓方一側舉行，簽署實現半島無核化為共同目的的《板門店宣言》。6月12日，「川金會」在新加坡舉行，金正恩承諾半島完全無核化。大陸在朝鮮半島問題上發揮重要作用。

6.台灣連遭三國斷交，民進黨九合一慘敗：

5月1日，多明尼加與台斷交，與大陸簽署建交公報。5月24日，布吉納法索與台灣斷交。8月21日，薩爾瓦多與台灣斷交，與大陸建立外交關係。此外，民進黨在「九合一」選舉慘敗：22縣市民進黨從此前13席跌至6席。選後蔡英文辭民進黨主席。

7.卡舒吉案震驚世界，沙烏地阿拉伯承受巨大壓力：10月2日，59歲記者卡舒吉進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館領取文件時失蹤。10月19日沙國首次承認卡舒吉遇害遭肢解。

8.「黃背心」運動席捲法國：

自11月17日開始每周六「黃背心」運動令法國陷入50年來最大的政治社會危機，抗議者數次在巴黎市中心引發大規模騷亂。

9.加美拘押華為高管：

12月1日，加拿大應美國要求拘押華為公司財務長孟晚舟，美國尋求引渡她，理由是孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗制裁，但華為否認這一指控，孟晚舟處於保釋期。

10.多位文化界名人離世：

12月15日，歷史小說作家二月河在北京去世享年73歲。11月12日，95歲「漫威之父」斯坦·李在美國逝世。10月30日，一代武俠小說泰斗金庸在香港去世享年94歲。3月14日，英國物理學家史蒂芬．霍金去世享年76歲。2018年是「告別的一年」，作家李敖、評書演員單田芳、相聲演員師勝傑、主持人李詠離世。

(中時 )