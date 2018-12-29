未來的社工!原來10歲曾罹罕病肝硬化換肝

台中榮總29日舉辦「阿肝聚樂部」病友聯誼，源隆（右二）和爸爸一起站出來鼓勵病友，並感謝當時的主治的醫療團隊成員：兒醫部主任吳孟哲（右一）和一般外科主任鄭紹彬（左一）。

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台中榮總29日舉辦「阿肝聚樂部」病友聯誼，醫療團隊與上百位病友家庭齊聚一堂。（馮惠宜翻攝）

現年21歲的大學生源隆10歲時突然出現腹部隆起，輾轉到台中榮總檢查發現是Budd-Chiari症候群，因為肝靜脈阻塞導致進入肝臟的血液無法正常地回流到心臟，造成肝腫大、硬化，經過內科治療效果不佳，4年後父親捐肝給他，從此人生從黑白變彩色；台中榮總29日舉辦「阿肝聚樂部」病友聯誼源隆和爸爸一起站出來鼓勵病友，他說，命撿回來後未來想做社工幫助更多人。

現在就讀社工系的源隆，從小多災多難，圥是有妥瑞士症，後來又罹患嗜伊性白血球腸胃炎，最糟的是10歲因腹部便便被發現罹患Budd-Chiari症候群，肝腫脹、肝硬化還食道靜脈曲長，不時吐血，經過內科治療4年後，父親捐出60％讓他獲得重生，他說，換肝後人生大不同，覺得是命撿回來了，高中三年拼命玩，直到申請大學時回顧生病歷程，讓他選擇社工系就讀，希望能當社工幫助受疾病折磨的病友。

台中榮總29日舉辦「阿肝聚樂部」換肝病友聯誼，因換肝重生的「大馨肝」、「小馨肝」們齊聚一堂，源隆和父親一起出席，鼓勵更多病友家庭勇敢面對。

台中榮總一般外科主任鄭紹彬指出，該院肝臟移植照護團隊陣容堅強，透過跨科系詳盡縝密的診斷和術前評估、精湛的手術技術、良好完整的術後照護及門診追蹤，成為中部地區經驗最豐富的兒童肝臟移植團隊。

在民國81年完成中部首例兒童肝臟移植，95年完成中部地區首例兒童活體肝臟移植，之後更進一步地於民國98年完成全國首例不同血型兒童活體肝臟移植。迄今已累積近40例兒童肝臟移植經驗，病人存活率超過90％。

(中時 )

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