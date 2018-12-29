大陸東北「鏽帶州」經濟回暖？居然是看男士內褲銷量

2018年12月29日 13:26 中時 李文輝

美國之音今天引導中共黨媒《環球時報》報導一項以男士內褲銷量判斷經濟趨勢的研究。在當下大陸經濟增長前景暗淡之際，黨媒有關另類經濟資料的報導引起外界的注意。《紐約時報》引述相關報導指出，京東大資料研究院提供的近3年來遼寧男士內褲銷量資料素材分析，遼寧經濟呈不斷回暖趨勢。

美國之音稱，或許《環時》覺得這條內容輕鬆的經濟分析能博眼球，更何況男士內褲指數的始作俑者是任職最長的前美國聯準會主席葛林斯潘。他能用男士內褲銷量判斷經濟冷暖，遼寧男士內衣銷量連續兩年快速增長，或許真是這個大陸東北「鏽帶州」經濟回暖的表現。

《紐時》稱，《環時》報導的男士內褲資料展示了遼寧經濟回暖的正能量。如此突出的非正統經濟指標，是回歸不拘一格經濟指標的久遠傳統，因為公眾甚至一些經濟學家在通常的衡量標準不管用的時候，也會將其用作參考。

但是，當前並不缺少大陸經濟增長前景的可信賴的衡量指標，而《紐時》報導的要點在於，大陸的國營媒體想要把公眾的注意力導向此類指數，而不是令人沮喪的消費、房地產，以及工業利潤等方面資料。

美國之音指出，不過，諮詢研究機構龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）董事總經理葛藝豪（Arthur Kroeber）對《紐時》說，該資料唯一能反映出的是，大陸經濟明顯放緩，官媒被令給豬抹些口紅。

美國之音報導，官方對有關當下經濟狀況的輿論除了引導，還有封堵一群經濟學者私下交流總結的2018年大陸十大經濟難題。為外企提供諮詢的史蒂夫·迪肯森（Steve Dickenson）將該等難題翻成英文上網，包括：美陸貿易戰、消失的「大陸製造2025」、冰凍的大陸房地產市場、欲貶還難的人民幣幣值、GDP、債務和失敗的去槓桿、地方政府債務、非銀行資本市場的崩塌、公共股票市場的崩潰、民營企業的衰退，以及經濟三大引擎變成三駕馬車。

(中時 )