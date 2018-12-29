陸全國財政工作會議 旨在宣達中央政令

2018年12月29日 12:55 旺報 張國威

大陸於12月27日至28日在北京召開「全國財政工作會議」，戰略學者指出，此係因該項會議在本質與位階上，只不過是「業務掛帥、重申政策」，因此不應被視為指標性中共黨政會議，不宜貿然誤判其影響力。

中華戰略學會研究員張競指出，此項年度性工作會議應係始自1953年至1954年間，鄧小平兼任財政部長期間所舉辦過之「全國財政廳局長會議」，在此之前中共曾舉辦過全國稅務會議，但其性質與此並不全然相似。

張競認為，此項年度會報架構歷經更迭，但始終維持其位階在於財政部所屬中央與地方財政首長業務會報，就算偶爾主管財經國務院高層領導會出席講話，但從未成為跨財經部會層級政策協調會議。就中國大陸黨政體制「條條塊塊」來說，這會議只有「條內打轉」氣候，還沒達到「塊內通氣」架勢。

張競表示，該會重申日前落幕的「中央經濟工作會議」指示，強調落實中央經濟工作會議部署，講的明白些，此項會議基本上是中央經濟會議後續政令宣達學習活動。

張競強調，該會由財政部黨組書記兼部長劉昆提出工作報告，該部黨組成員兼副部長程麗華主持會議，再由另位該部黨組成員兼副部長劉偉負責會議總結，再觀察出席會議人員位階，以及參加會議成員都是財政部所管轄中央與地方財政部門首長，就可以更加確認認這個圈內人之業務會報。

張競提醒，中國大陸與財經相關全國性黨政會議項目很多，舉凡財政、保險、金管、證券與稅務都有年度性業務會報，經常讓外界眼花撩亂不知如何解讀。不過有項每隔五年配合中國大陸政府換屆傳承，從1997年至今，只召開過五次之「全國金融會議」，其政策位階與重要性，卻經常被外界低估。

張競說，其實這些黨政會議，從主持首長、出席與參加人員、議程安排、議題內容、媒體報導力度以及會後公報內容，都可以掌握其位階與影響力。西方學者經常像個無頭蒼蠅般看不懂其中門道時，就胡亂指控大陸政策不透明：但只要想想這些會後還要大張旗鼓辦學習活動，宣導上級政策，就知道這些洋和尚是有多麼外行，而國內還有人要拾其牙慧隨之起舞。

(旺報 )