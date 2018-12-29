六都市長穿著誰最夯？專家最看好她 蔡英文竟中槍

台中市長盧秀燕27日出席她上任後首次行政院會。（新聞局提供）

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中時電子報
高雄市長韓國瑜27日穿夾克參加行政院會。（圖/中央社）
台北市長柯文哲27日參加行政院會。（資料照片/中央社）

九合一選後行政院27日首次召開院會，六都市長都參加，台北市長柯文哲仍是西裝褲配球鞋；民進黨台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦西裝筆挺；國民黨新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜穿夾克、台中市長盧秀燕穿淺色襯衫，搭配深色外套，相對輕鬆。專家讚盧秀燕專業俐落，比其他男性市長更顯精神與明快。

其實，六都市長平時穿著各有品味，柯文哲西裝褲、襯衫搭配運動鞋，台灣民眾早已見怪不怪；鄭文燦、黃偉哲平時多以西裝現身，出席就職典禮、行政院更穿西裝打領帶；侯友宜多是白色polo衫、深色便褲和深色布鞋，天冷加件深色夾克，少見五顏六色；盧秀燕常穿淺色襯衫，搭配深色外套、長褲，再穿好走的鞋子；韓國瑜不是白色就是淺藍色襯衫加深色長褲，27日到台北開行政院會，因為氣溫偏低，才又加件夾克。

亞洲大學時尚設計系主任林青玫向《聯合報》表示，政治人物重視穿搭，其實可以帶動時尚產業，建議政治人物正式場合要穿正式服裝，表示尊重，但走訪地方若還穿西裝，就會讓人覺得「有距離」、「不親民」。穿搭也不宜過頭，蔡英文總統曾穿Prada鞋子，這對一般民眾來說是「過度高價的精品」；有代表性的人物建議用MIT品牌，也能帶動經濟。

苗栗縣育達科技大學時尚造型設計系講師馬惠君表示，盧秀燕穿著中規中矩，符合其專業形象，妝髮造型也俐落，整體形象相對其他男性而言，更顯得精神與明快。網友說，「韓國瑜、柯文哲和侯友宜三位市長的裝扮真的是太親民了」、「穿衣著鞋不重要，政策牛肉才是王道」。

(中時電子報)

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