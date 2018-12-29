靈鷲山基隆區普仁獎 選出86位品德小太陽

2018年12月29日 13:52 中時 張穎齊

基隆區普仁獎頒獎座無虛席，大家開心大合照。（靈鷲山提供）

妙用法師頒獎給連續3年得獎的學校校長。（靈鷲山提供）

靈鷲山第16屆基隆區普仁獎頒獎典禮今（29）日舉行，細雨不歇但不減熱情，現場座無虛席，今年共選出86位普仁小太陽，其中5位角逐全國普仁獎。孩子們身上散發的正面、積極、樂觀、愛心等特質，正是靈鷲山開山住持心道法師創立「普仁獎」的初衷，希望生活在陋室裡發光的「普仁小太陽」，繼續揮動翅膀，轉逆境為助力！

普仁獎是靈鷲山開山住持心道法師的願力，也是傳承，17區頒獎陸續在全台各地展開，2003年推動至今，包括：金馬澎湖、連江離島地區，獲得普仁品德獎項已經有5715位的小太陽，去年全台報名1301人，得獎853人，今年報名1574個孩子，獲獎1000人，都創了記錄。

基隆區武崙國小連續10年提報孩子們參獎，且年年得獎，六年級的張文洋，爸爸原來在中國經商，生意有了狀況，媽媽是中國新住民，小二時全家搬回台灣，要適應台灣的學習和生活環境，實屬不易。

爸爸回台擺攤賣麵包，收入時有時無，媽媽常回中國久居未回，早熟懂事的他，扛起家裡所有大小事，照顧爺爺奶奶，在學校主動熱心幫人，成績更是優等，即使面對生活困境，仍然積極面對一切。

推薦他獲獎的武崙國小老師翁淑玉，從事教職20年，一直把孩子當做一輩子的家人，她說，這次有7人得獎，文洋是唯一入圍全國普仁獎的孩子，他很負責、品格特質優良，在校表現很好，才會脫穎而出。

基隆區普仁獎主任委員吳麗紅在台上對著孩子說：「孩子，我以你為榮！」，有幸參與孩子的生命故事分享，很感動；基隆講堂執行長高秀琴說，看見孩子們在生活中，不向環境低頭，一直不停地過關，即使再艱難，依舊一步步堅定勇敢往前走。

孩子們現場分享得獎心得，他們說，「有出息的人，要慷慨接受人家幫助，等有能力了再幫助別人。」、「不要想失去什麼，要想擁有什麼，這就是幸福！」、「老師告訴我們，受人點滴要湧泉以報。」、「請天上的爸爸放心，看著我們長大，我會負責照顧家裡。」

榮譽董事總會秘書長妙用法師說，讀書是改變人生的關鍵，但要堅持的是品德。品有3個口，一個「口」放著善良的心；一個「口」要說正面的話；一個「口」就是善的行為。

孩子們現在面臨的困境有如冬天，愈冷愈堅強，要努力，小太陽是會發光發熱的，更要像太陽照亮每個人。

基隆講堂執事妙實法師說，品德是治癒心貧窮的最大力量，「心」不能貧窮，希望孩子放大生命，發出愛的光芒，有餘力照顧別人，當同學典範，勇敢面對困境，和家人相扶持，用更多正向的力量，幫助其他孩子們翻轉生命。

頒獎現場貴賓雲集，靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠、元璋玻璃股份有限公司董事長鄭文煜、榮譽董事會會長柳太山、木蘭獅子會會長黃秋桂、太隆實業股份有限公司董董事長周盛琪、鋒茂有限公司董事長吳麗文，還有民代也到場祝賀。現場小朋友熱舞、青年團熱力四射，「普仁小學堂」問答，台上台下熱鬧十足，歷年得獎的普仁孩子也回來幫忙，形成善的循環。

(中時 )