HBL》展現拚戰精神 新榮錯過心中的「冠軍」

2018年12月29日 13:47 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

資格賽4戰全勝、預賽2勝1敗到複賽一勝難求出局，新榮高中帶著遺憾離開高雄，但是今天外卡戰對南湖高中第4節從落後20分開始瘋狂追分縮小差距，新榮教頭蘇裕勝肯定子弟兵表現，表示：「如果晉級8強就算我們拿到冠軍，複賽出局就當作是我們沒拿到冠軍，孩子們表現很棒了！」

新榮高中曾在94學年度奪得HBL男甲冠軍，上次參加12強複賽是103學年，這次重返複賽，在分組循環賽5戰全敗，落入墊底拚外卡和其他6隊爭取最後的8強門票，可惜外卡第一戰69：83不敵南湖，在遺憾中結束今年聯賽。

賽后新榮不少球員都落下難過的淚水，蘇裕勝鼓勵他們：「你們很棒了，接下來四天好好休息。」蘇裕勝指出，球隊本戰上半場明顯不敢進攻，打起來較不流暢，防守派李泰成看管南湖得分主力許敬恩，不過對方盧冠廷跳出來搶分，讓新榮陷入落後窘境。

儘管三節打完落后多達21分，末節新榮球員還是展現不放棄的精神追分，一度追到只剩10分差，蘇裕勝補充：「球員可以打出這樣的表現已經不可思議了，雖然複賽連敗，大家隔天還是充滿鬥志。」

蘇裕勝說，沒有人料想到新榮可以走到這一步，球隊要是能晉級8強就算是奪冠了，「現在只是我們沒能拿下冠軍，明年球隊12人陣容可能會報10個高一生，用全新一批球員重新來過吧！」

(中時電子報)