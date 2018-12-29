台中「東寶居士林」今日動土興建

2018年12月29日 13:53 工商 曾麗芳

台中市寶積林西藏五路財神寺 誠蓮曲佩仁波切，來台弘法17年，發願興建「居士林」，今日正式動土。（圖／曾麗芳）

歷經4年的時間找地、申請、規劃，『東寶居士林』今日在潭子區東寶社區動土隨即開工。（圖／曾麗芳）

歷經4年的時間找地、申請、規劃，『東寶居士林』今日在潭子區東寶社區動土隨即開工。（圖／曾麗芳）

台灣65歲以上的高齡人口已超過300萬人，面對已進入高齡社會的台灣，許多弱勢老人因此缺乏照顧，台中市寶積林西藏五路財神寺 誠蓮曲佩仁波切，來台弘法17年，發願興建「東寶居士林」，讓長者不再依賴子女終老，一起生活、弘法及學習手工藝，藉由自給自足方式、相互照顧，宛如「中途之家」，減少老人問題。

歷經4年的時間找地、申請、規劃，『東寶居士林』今（29）日在潭子區東寶社區動土隨即開工，2層樓的鋼骨結構，預計6個月完工。

現年51歲的誠蓮曲佩仁波切，21歲曾隨侍師父從印度來台弘法，落腳嘉義2個月期間，感受台灣人的善良與熱情，多年後又再次回來台灣；首座道場於嘉義成立，爾後為籌措建廟基金，陸續於世界各地弘法募款，終於建造完成位於台中市西屯區重慶路上的「寶積林西藏五路財神寺」，至今完工12年。

9年前，誠蓮曲佩仁波切更開始集結信徒力量幫助弱勢民眾，2017年8月自主成立直貢寶積林慈善關懷協會，擴大幫助更多人。

2018年3月底，我國戶籍登記65歲以上老年人口約331萬人，占總人口14.1％，超越聯合國標準14％，台灣正式從「高齡化社會」邁入「高齡社會」。

誠蓮曲佩仁波切早先觀察，人口老化後將衍生出許多家庭照護與社會經濟等問題，希望藉由宗教的力量，讓各年齡層民眾來共同生活、自給自足，立下宏願打造『東寶居士林』；尤其是長者在居士林內有新的生活重心，大家一起做手工藝及弘法，讓子女無後顧之憂，全心在工作與養育下一代努力。

歷經4年的找地、整地、申請、建築規劃，其中間也曾面臨政府法令修改，只能因應其適度調整符合現行法規；2018年12月29日上午11點舉行開工動土典禮，隨即立刻動工，2層樓的鋼骨結構，預計6個月後可完工。

誠蓮曲佩仁波切師父表示，『東寶居士林』可望減少70％老人問題，將成為宗教、文化與生活的融入的最佳表率。

(工商 )