大政治大爆卦-無色覺醒》跟著禿子走 紀念小物搶光光 韓流美食地圖吃透透

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中時電子報
綜合報導

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」旋風，選前夯，選後仍無退燒跡象。連韓25日就職典禮簽下首份公文所用的筆，也成全民關注焦點，引發團購風潮更賣到缺貨。自從吹起韓風，大至企業投資、小至用品攤商，無不獲利。相較民進黨由總統蔡英文領銜救己的「百工百業挺改革大會」，百工百業顯然更樂見，韓國瑜行銷高雄為百姓帶來的實際收益。

從韓國瑜選前吃的小吃店，到就職所用的筆，甚至就職後的一舉一動，皆成商機。例如韓競選期間曾於高雄苓雅區吃的小吃店，立刻爆紅，因太多民眾指定「要吃韓總吃過的東西」，店家順勢推出「韓總套餐」，業績更成長破兩成。韓在就職典禮力推的在地小吃美濃粄條，也瞬間爆紅，生意好得讓老闆受訪連話都沒空說，笑呵呵表示，自從韓國瑜來後扭轉了自己生意，現在每天客人都增加、每天客人都很多。以韓國瑜女兒「韓冰」為名的傳統冰品，業績也增加三成，更加推撒上魚餅乾的新品，取名「韓國瑜冰」，一天業績10多萬。

不僅如此，據《東森新聞》報導，高雄在地飯店推出的「禿頭蛋糕」，一開賣即售罄；高雄在地攤商推出的韓國瑜造型米蛋糕，一天半的業績就近20萬，抵過一個月業績。高雄市觀光局長潘恆旭表示，反應熱烈，將會在愛河舉辦燈會夜市，延續風潮行銷高雄。

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除了吃喝用品，甚至就連「國旗」也因韓流爆紅熱銷！韓國瑜選前「登陸鳳山」、「夜襲旗山」、「挺進岡山」的「三山造勢活動」，以國旗最為象徵物，現場旗海飄揚，讓久違的國旗再現鋒頭，國旗大缺貨，國旗相關商品也大爆銷，業者真情流露：「賣到感動想掉淚！」

台灣選舉史曾出現不少政治明星，網友卻感嘆，台灣不缺政治明星，缺能將自身光芒轉換成實質利益帶給老百姓的政治明星。

每週一至週五下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)

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