跨年嗨完怎回家？ 台灣大車隊散場路線大公開

台灣大車隊台北跨年散場輸運路線圖。圖：業者提供

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告別2018邁入到數階段，全台跨年晚會蓄勢待發，你決定好跑哪一攤了嗎？狂歡結束後，捷運站被人潮塞爆，一身疲憊還堵在人流中進退不得的景象，仍是許多人的惡夢。台灣大車隊公開「4大散場路線」，專為跨年民眾準備的搭車點，讓你玩得盡興又可以舒服返家。

全台幾個主要的跨年活動有台北101與美麗華、花現台中跨年晚會、台南夢時代跨年派對、高雄義大世界等，最受矚目的還是以『狂放電』為主題的【台北最High新年城】。活動結束散場想盡快回家休息的人，搭捷運可能不是最好的選擇，擠在捷運站動彈不得真的讓人崩潰！若是選擇搭小黃，更怕誤上坐地起價的賊船。

台灣大車隊根據過往經驗，分析車流狀況，提出4條絕佳散場路線，只要多走幾步路，就可以順利搭上車，保證按規定跳錶收費，讓民眾可以舒適、安心返家。若是HappyGo或Uupon卡友，還可以用80點現折20元車資！

台灣大車隊依4條散場路線，規劃出4個候車點，並且派出專業人員協助引導。4個候車點如下：

往南港、汐止、基隆方向：於忠孝東路五段與松山路口的搭車(過捷運永春站方向)

往板橋、三重、蘆洲、五股、淡水、桃園：於仁愛路與安和路口搭車(往圓環方向)

l往天母、士林、北投：於基隆路和松隆路口搭車

往文山、新店、中永和：於基隆路與樂利路口搭車(捷運六張黎方向)

不僅方便快速，台灣大車隊55688APP更有獨家5大安心功能-分享路程、路徑追蹤、評價司機、遺失物協尋、免費安心簡訊，讓深夜返家的乘客能夠安全無虞，也讓親友放心。

除了跨年晚會，連假期間不妨與親友一起相約逛街、吃大餐，只要使用55688APP叫車，在備註欄輸出通關密碼『#54321#』，就有機會獲得限量LINE Friend熊大、莎莉的指甲油組以及維也納Johann Strauss Orchester新年音樂會門票喔！

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