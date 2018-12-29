酷航「2019說飛就飛促銷」揪團同遊 兩人以上單程含稅1988元起

2018年12月29日 14:39 工商 張佩芬

跨年玩不夠、收假好崩潰？還有整個 2019 年讓你說飛就飛！酷航於 2019年1月2日- 6日推出2019年新年第一檔、限時五天「酷航 2019 年說飛就飛促銷」，多達29個超人氣航點單程含稅只要1,988元起，轉換渡假模式只有一張機票的距離！

「酷航 2019 年說飛就飛促銷」推出「單人促銷價」與「兩人同行促銷價」，兩人同行單程最多共省400元，等於省下機場接駁的錢！促銷航點包含酷航超人氣航點東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡、普吉島、峇里島、檳城、蘭卡威、雪梨、墨爾本、柏斯、馬爾地夫、雅典、柏林等。本次促銷的旅遊期間最晚至 2019年5月31日，趕快揪團買一波，馬上轉換渡假模式！

另外不必苦苦等開賣，現在就可以搶先購入2020年4月以前出發的酷航機票，2019年- 2020年黃金連假，酷航全包下！酷航於2019年第二季起將會陸續新增13個東南亞和印度新航點，包含：東南亞寮國世界文化遺產小鎮「龍坡邦」和首都「永珍」 (2019年4 月)；印度「特里凡得琅」、「哥印拜陀」及「维沙卡帕特南 」 (2019年5月至10月)；馬來西亞沙巴度假天堂「亞庇」 (2019年12月)。

2020年5月起預定再新增印尼6航點：巴里巴伴、龍目島、望加錫、美娜多、三寶瓏、日惹等。另外還有原有航點：泰國清邁，預計再新增航班。酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，且提供商務艙服務，以超值價格即可享非凡體驗。

「酷航 2019 年說飛就飛促銷」 促銷頁面：

https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-takeabreak

促銷期間：2019 年1月2日10:00至2019年1月6日23:59，旅遊期間至2019年5月31日。 特別推薦：【酷遊澳洲－雙點進出， CP值最高】澳洲雪梨、墨爾本、柏斯、黃金海岸四個超人氣酷航航點，搭配不同點進出，令人心曠神怡的自然美景、好吃好逛的大都市一次滿足，推薦給精打細算、愛自然也愛城市的你！ 揪團同遊，折扣更多。

以下票價均為兩人以上同行、單程含稅價格： 台北/高雄-新加坡 單程含稅1,988元起、 台北-東京單程含稅2,488元起、 台北-札幌單程含稅2,388元起、台北-首爾單程含稅 2,388 元起、 高雄-大阪單程含稅 2,088元起、 台北/高雄-澳洲 (雪梨、黃金海岸、墨爾本、柏斯) 單程含稅 4,388元起、台北/高雄-東南亞 (普吉島、泗水、古晉、喀比等) 2,288元起、台北-馬爾地夫單程含稅 3,888元起、台北-雅典單程含稅7,488元起、 台北-柏林單程含稅 8,288元起、 台北/高雄-印度 (清奈、柯枝、阿姆利則等) 3,888元起。

更多航點可參考促銷頁面：

https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-takeabreak

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