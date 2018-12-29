鈕承澤性侵案律師胡原龍突解任 內情不簡單

胡原龍今到台北地檢署遞狀解除委任。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報
鈕承澤在本月初遭指控涉嫌性侵從事電影幕後的女工作人員。（圖／本報系資料照片）

知名導演鈕承澤，被控性侵新電影女姓工作人員，他原本的委任律師是小學同學胡原龍，但胡昨日突然到台北地檢署遞狀解除委任，卻沒有說明原因，各種猜測紛紛出籠。胡原龍向媒體表示第一時間陪在老同學身邊的「階段性任務」告一段落，但外傳除了女工作人員外，鈕承澤沒有坦白告知所有「黑歷史」，可能也是兩人拆夥的原因。

胡原龍昨天上午才到北檢遞狀解除委任，稍晚就被新北地檢署依違反銀行法罪嫌將胡原龍起訴，原因是他去年涉嫌替違法吸金7785餘萬元的「國磐資產開發公司」站台發言。

除了胡原龍自己也有官司纏身，據聯合報報導，胡原龍因事業規劃，尚有其他工作須完成，加上他不曾接受委任性侵案，加上陪伴鈕承澤完成階段性任務，所以經雙方溝通後，解除委任。

不過蘋果報導，有知情人士透露，胡原龍會解除委任，主因是當初胡原龍接下鈕承澤涉嫌性侵女工作人員的委任後，曾追問還有沒其他的事，鈕承澤信誓旦旦表示就這件，沒有其他事。

但事後有兩名女子分別向媒體控訴多年前曾遭鈕承澤騷擾、性侵，甚至傳出女藝人拍鈕承澤電影床戲，讓她「很不舒服」，種種消息傳出，讓胡原龍覺得鈕一直沒有對他說實話，所以才決定解除委任。

不過據了解，雖然陸續有女子跳出來指稱遭到鈕承澤非禮，但至今都沒有人出面提告，目前為止被害人仍僅有1人。

★中時電子報提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪

(中時電子報)

無照為人拉筋抬腿 違反物理治療… 接不接鈕承澤性侵案？律師林智群…

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