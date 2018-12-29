挺柯P團體送萬杯蜂蜜檸檬 台中宣傳「阿北政績」

2018年12月29日 14:41 中時 王文吉

號稱頭號柯粉的洪祺翔（右）到場擔任志工，協助調配蜂蜜檸檬飲品。（王文吉攝）

「冰糖檸檬」業者何明儒發起「柯粉萬杯蜂蜜檸檬慶喝活動」。（王文吉攝）

活動現場設計「認識柯P」闖關遊戲，讓民眾了解柯P政績。（王文吉攝）

不具名柯粉認購2千顆高麗菜，在活動現場免費發送。（王文吉攝）

中部「team KP」團體（諧音挺柯P）發起「柯粉萬杯蜂蜜檸檬慶喝活動」，29日在豐原八方夜市發送蜂蜜檸檬飲品、高麗菜及護唇膏，並設計闖關遊戲宣傳柯P政績。發起人之一的何明儒說，因感佩「阿北」為台灣做很多事，用感念的心宣傳阿北的政績，希望讓柯市長的「改變成真」，從台北擴散到全台灣。

「柯粉萬杯蜂蜜檸檬慶喝活動」邀請在地樂團、小提琴家及街頭藝人演出，還設計「跟阿北說出你的心底話」、「認識柯P」闖關遊戲等，現場發送1萬杯蜂蜜檸檬，另有柯粉認購2千顆高麗菜免費送。主辦單位強調，活動沒有任何金錢交易，不接受捐款，單純就是挺柯P。

發起人也是「冰糖檸檬」業者何明儒表示，阿北為台灣人民做非常多事，現場透過闖關活動，用感念的心宣傳阿北的政績。剛好「人生短短幾個秋」成為熱門話題，因此免費分享1萬杯蜂蜜檸檬，讓大家喝到健康飲品。

各界看好柯文哲更上層樓「選總統」，何明儒表示，以柯P的智慧，不管他做什麼決定，我們都會挺他。何明儒強調，無論藍、綠、柯粉、柯黑，大家都是一家人，希望「中部team KP」的心聲，全台灣都看得見，一起讓柯市長的「改變成真」，從台北擴散到全台灣。

號稱頭號柯粉的洪祺翔也到場擔任志工，幫忙調配蜂蜜檸檬，也協助發送蜂蜜檸檬。在補習班教英語的他說，柯P為人公開透明，而且勇於說實話，任內還幫台北市政府還債530億元，讓他感到由衷佩服，他雖然住在台中，有空都會北上擔任造勢活動的護衛義勇軍。

(中時 )