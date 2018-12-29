母親遭男嬰感染麻疹 曾出入內湖、南港地區

2018年12月29日 14:38 中時 林周義

繼上週一名11個月大的男嬰自菲律賓感染麻疹後，其30歲母親即於平安夜當晚出現發燒、疲倦等症狀，今（29日）確診為麻疹。該名個案於今年1月接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），但卻未產生抗體，不幸遭男嬰感染，目前居家隔離中。該名母親曾於12月23、24日出入於內湖、南港地區（如附圖），疾管署提醒民眾多加留意。

該名男嬰於11月30日前往菲律賓旅遊，12月4日回國後，12月中旬確診為麻疹。其母親雖已接種MMR疫苗，仍遭受感染。疾管署副署長莊人祥表示，MMR疫苗的防護力達95%，但該名母親的免疫球蛋白M（IgM）卻呈陰性，沒有產生保護力，推測感染原因為與男嬰的頻繁接觸。

疾管署表示，衛生單位目前已掌握131名該名母親的接觸者，包括同住家人、職場接觸者等，將持續監測至1月18日。疾管署提醒民眾若曾於相關時段出入該場所（如附圖），應自主健康管理18天。若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，需儘速就醫。

另一方面，衛生單位也持續掌握指標個案（男嬰）的接觸者。272人中，15人出現疑似症狀，其中2人已進行採檢，除其母親確診外，另1人排除感染，將持續監測至1月8日。目前國內已累計39例麻疹病例，其中11例境外移入，28例國內感染。

全球麻疹疫情自3月達高峰後趨緩，我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國居多，且持續有病例發生。歐洲地區則以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等最為嚴峻。疾管署已將以上各國及英國、哈薩克、以色列、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山、奈及利亞、馬達加斯加、巴西及委內瑞拉，共23國的旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

莊人祥表示，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲的幼兒及滿5歲至入國小前的幼童接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲、未接種疫苗的幼兒至流行地區。另避免帶未滿1歲，或未接種疫苗的幼兒至流行地區。若仍需前往，可於出發2週前自費接種MMR疫苗。他也建議，1981年或以後出生，計劃前往流行地區，或頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗，以免感染麻疹。

(中時 )