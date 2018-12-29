還在氣噗噗！林濁水轟蔡英文葉俊榮這樣對民進黨

2018年12月29日 14:41 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前教育部長葉俊榮24日賠上自己的烏紗帽，同意台大聘任管中閔為校長，葉俊榮在辭職前，先簽出公文，拍板定案此事，引來府院及民進黨的不滿。前民進黨立委林濁水至今依舊不滿總統蔡英文和葉俊榮不尊重行政院長賴清德和民進黨立委，怒轟蔡英文絕極了，閣揆和國會議員是這樣被對待的！

在葉俊榮與行政院長賴清德兩個「勉予同意」簽註，讓拖延近1年的「卡管案」終於落幕。但府院相繼對果斷決策的葉俊榮表達了錯愕與不滿，蔡英文從「尊重教育部的權責」改口到「相當錯愕、會深切反省檢討」、「沒有所謂總統默許的問題」，再加上民進黨立院黨團綠營媒體名嘴、學者齊聲撻伐，竟然演出了一齣「管上台葉下台賴不爽蔡錯愕」的戲碼，其決策過程充滿了玄機。

對此，林濁水於臉書表示，賴清德的教育部長本來不是葉，用葉的是蔡。為什麼雖先斬後奏卻只報告賴，卻死也不告訴蔡？蔡為什麼在宣布聘管的第一天，氣定神閒，直到第二天才大發雷霆？一個不通接著另一個不通，沒完沒了的不通。不通到民進黨立委一個個暴跳如雷。

林濁水更轟，葉俊榮讓管中閔上台，居然沒有告知長期在立法院捍衛他的民進黨立委，卻如賊般地告訴羞辱他不遺餘力的藍委？而蔡英文在24日知道這件事後，第一句怪話「聘管是教育部的權責」，講地如此氣定神閒，像是早就準備好，胸有成竹!

林濁水再醒悟，原來蔡英文是在告訴賴清德沒有資格管的意思，絕極了，悲極了，所謂閣揆，所謂國會議員是這樣被蔡英文對待的！

(中時電子報)