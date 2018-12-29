NBA》詹皇氣炸了！誇張22比0 快艇逆襲湖人

湖人後衛朗佐鮑爾上籃遭到快艇後衛貝弗利犯規。(美聯社)

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中時電子報

因傷坐在場邊觀看洛城內戰的「小皇帝」詹姆斯，看到自家球隊如此慘狀，恐怕不生氣都難！快艇下半場發動一波超級誇張的22比0攻勢，最後以118比107逆轉擊潰湖人，快艇得以發動這波猛攻的關鍵人物就是板凳暴徒路威廉斯！

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到底快艇這波22比0攻勢怎麼發生的？打到第3節還剩2分13秒，湖人前鋒史蒂芬生投進三分球，幫助湖人80比73領先，可是接下來的4分28秒，湖人1分未得，打到最後9分45秒，快艇變成95比80大幅領先，局勢瞬間逆轉。

路威廉斯更在第3節槍響同時，表演有夠戲劇化地才過半場就投的大號三分球空心命中，就憑這股氣勢，才讓快艇末節繼續打出14比0的開局，直到泰森錢德勒兩罰中1，才好不容易止住快艇這波瘋狂攻擊，可惜場上局面早已底定。

路威廉斯全場投18中11、11罰全進，貢獻全場最高36分，外加7籃板、3助攻，賈林納利也有19分、10籃板，哈瑞爾12分；湖人仍以庫茲馬24分表現最佳，朗佐鮑爾19分，英格拉姆17分，可惜湖人仍輸掉本季首次洛城內鬥。

(中時電子報)

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