日月潭元旦迎曙光 金龍山千人健行賞美景

2018年12月29日 14:54 中時 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

金龍山迎曙光，數以千計的民眾，等待黎明迎接希望。（資料照片／沈揮勝攝）

金龍山迎曙光，每年都吸引3、5000人參與，已成日月潭地區，元旦最亮眼的活動之一。（資料照片／沈揮勝攝）

魚池鄉金龍山美景如畫，名列台灣3大攝影聖地，日月潭國家風景區管理處2014年首辦迎曙光活動，備受好評。這次元旦第6屆，由日管處、魚池鄉公所與大日月潭觀光產業發展協會合辦，將於凌晨4點30分起，引領遊客登高健行，在第2亭廣場迎接2019年。

台灣攝影界從1990年代起，追逐「北格頭、中五城、南二寮」3大聖地；但所謂「五城」的拍攝點，其實並非在魚池鄉五城村，而是在隔壁大雁村的槌子寮山。前鄉長陳錦倫推動正名，獲交通部觀光局與日管處支持，改善攝影環境，成為日月潭周山之新景點與新亮點。

槌子寮山後來更名金龍山，用以紀念推動造林有巨大貢獻的魚池鄉首任鄉長陳金龍；日管處以「金龍山迎曙光」辦健行活動，獲得絕佳回響，之前辦過5屆，各吸引3、5000人到場。

日管處副處長郭振陵、大日月潭觀光產業發展協會總幹事陳足女表示，金龍山海拔約880公尺，卻擁有雲海、琉璃光、晨曦曙光等中、高海拔才比較有機會欣賞到的特殊景致，相當難得。

此次元旦活動，清晨4點30分從登山步道口健行約1.9公里，5點多抵達標高820公尺的曙光廣場，欣賞Bruce樂團輕鬆溫暖的組曲、在地鹿篙社區活力太鼓秀，提供遊客們迎曙光外的視聽享受。

另有「捐發票抽好禮」摸彩，讓健行結合公益，募集發票捐贈創世基金會，關懷植物人。凡在活動現場捐贈5張發票，即可獲1張摸彩券，有機會將好禮帶回家，歡喜迎接2019年。

金龍山周邊停車不便，主辦單位規畫3條接駁專車路線，採預約報名。活動期間投131縣道鄰近活動會場兩側250公尺內禁止停車，交通及接駁詳見http://www.sunmoonlake.gov.tw網站。

(中時 )