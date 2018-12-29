MLB》重砲已死？美媒：球隊尋找新出路

2018年12月29日 14:48 中時電子報 盧品青

克魯茲493呎超大號全壘打。(轉自MLB官方臉書)

前水手重砲克魯茲(Nelson Cruz)與雙城簽下1年1430萬美元合約，一般認為雙城賺到了。老克已滿38歲，但他上季37轟(美聯第8)、97打點的成績似乎不該只值這點錢。於是有人借題發揮，高唱「重砲已死」的論調。

克魯茲的火力仍超過大部分年輕打者，索價4億美元的哈波(Bryce Harper)今年也才34轟100打點，打擊率比克魯茲還低。美媒《CBS Sports》分析這是整個聯盟的氛圍開始改變，球隊不像以往那樣迷信暴力型打者。這是真的嗎？

過去7年世界大賽冠軍，只有3隊是以全壘打見長，使得球隊不太願意出高價購入長程火砲。今年20轟以上的自由球員，僅有克魯茲年薪破千萬(去年5人，前年9人)，其中4人不超過400萬美元。雖然還有幾個月時間，最後千萬級的重砲人數怕也寥寥可數。

表面上聯盟的全壘打屢創新高，因為各隊教練不厭其煩針對敵方打者的擊球習慣來微調守備站位(例如防線收縮)，導致安打上壘難度增加。換言之，全壘打變多僅是一個現象，球團並不認為是重砲拯救了球隊，只是他們沒本事擊出安打而已。

今年橫掃群雄的紅襪，例行賽208轟排名聯盟第9，但是安打、二壘打、打擊率、上壘率、打點都是全聯盟之冠，也就是說安打上壘才是最穩當的致勝之道，是球團的「新出路」。畢竟沒有跑者，全壘打也只能淪為陽春炮。

「重砲已死」並非受歡迎的看法，亦缺乏直接證據，《CBS Sports》也承認道奇、洋基、運動家確實一路轟進了季後賽。然而超級經紀人波拉斯(Scott Boras)正為哈波的新合約發愁，似乎重砲是真的在沒落，只是還遠不到滅絕的地步。

(中時電子報)