MLB》重砲已死？美媒：球隊尋找新出路

克魯茲與雙城隊簽下1年合約。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
克魯茲493呎超大號全壘打。(轉自MLB官方臉書)

前水手重砲克魯茲(Nelson Cruz)與雙城簽下1年1430萬美元合約，一般認為雙城賺到了。老克已滿38歲，但他上季37轟(美聯第8)、97打點的成績似乎不該只值這點錢。於是有人借題發揮，高唱「重砲已死」的論調。

克魯茲的火力仍超過大部分年輕打者，索價4億美元的哈波(Bryce Harper)今年也才34轟100打點，打擊率比克魯茲還低。美媒《CBS Sports》分析這是整個聯盟的氛圍開始改變，球隊不像以往那樣迷信暴力型打者。這是真的嗎？

38歲還轟贏「怪力男」克魯茲獲雙城網羅

過去7年世界大賽冠軍，只有3隊是以全壘打見長，使得球隊不太願意出高價購入長程火砲。今年20轟以上的自由球員，僅有克魯茲年薪破千萬(去年5人，前年9人)，其中4人不超過400萬美元。雖然還有幾個月時間，最後千萬級的重砲人數怕也寥寥可數。

表面上聯盟的全壘打屢創新高，因為各隊教練不厭其煩針對敵方打者的擊球習慣來微調守備站位(例如防線收縮)，導致安打上壘難度增加。換言之，全壘打變多僅是一個現象，球團並不認為是重砲拯救了球隊，只是他們沒本事擊出安打而已。

今年橫掃群雄的紅襪，例行賽208轟排名聯盟第9，但是安打、二壘打、打擊率、上壘率、打點都是全聯盟之冠，也就是說安打上壘才是最穩當的致勝之道，是球團的「新出路」。畢竟沒有跑者，全壘打也只能淪為陽春炮。

「重砲已死」並非受歡迎的看法，亦缺乏直接證據，《CBS Sports》也承認道奇、洋基、運動家確實一路轟進了季後賽。然而超級經紀人波拉斯(Scott Boras)正為哈波的新合約發愁，似乎重砲是真的在沒落，只是還遠不到滅絕的地步。

(中時電子報)

NBA》詹皇氣炸了！誇張22比0 快… 羽球》戴資穎問去哪玩 球迷：去…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。