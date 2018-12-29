民進黨主席補選辯論 卓榮泰、游盈隆正面交鋒

2018年12月29日 14:48 中時 鄭舲 、 季志翔

民進黨第16屆黨主席補選電視政見發表會今下午登場，候選人前行政院秘書長卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆在辯論前先進行君子之握並受訪。卓榮泰說，他的理念就是讓黨員選擇，是要一個人走一百步的孤單，還是一百個人走一步的力量。游盈隆則回應，他不了解這句話的意思，但若要講人數，基層有成千上萬的人，這些基層支持他，當然比百人要多十倍百倍，不是問題。

卓榮泰表示，上午他和年輕議員座談，他非常高興，只要年輕朋友對民進黨存在熱情跟希望 這個黨就有未來感，年輕新科議員也提到非常寶貴的意見，例如把中央跟地方黨部溝通建立常態化機制，讓地方黨部功能更健全，這也是未來工作重點。

卓榮泰說，他今天的心情滿輕鬆的，不過昨天看到行政院長賴清德去立院跟委員致謝，「看到那個鏡頭，心中有種失落感，因為從來沒陪院長去過」，不過既然離開行政院，未來工作對他來講是重大挑戰，對黨員來看，他們也是新的選擇，未來希望有機會，工作地點不要離行政院太遠，以後還可以回政院剪剪頭髮。

對於「一個人走一百步的孤單」說法，卓榮泰說，對社會來看，兩者的進步是一樣的，但一個人走一百步，回頭看沒有同志、沒有朋友，如果能結合一百人走一步，這個社會比較能穩定中求發展，務實中改革，平穩中進步。至於「沒同志沒朋友」是在說游盈隆？卓說「沒有」，希望他也是一樣，一百人當中都是非常親近的黨員同志。

卓榮泰說，若他能夠進中央黨部，第一件事就是準備執行政策路線大辯論，一定要在最快時間內，因為沒有太多時間猶豫跟思考，唯有訂定黨內共同認同的路線，才能跟社會共同凝聚，深入社會基層角落，這樣得出來的路線才是大家所需要的。

游盈隆被問及如何說服黨員支持？他說，「幾乎不用說服，他們就自動支持我」，因為大家看到民進黨執政遭遇這麼大的敗仗，選後也沒有任何有意義的檢討跟反省，基層只有「群情激憤、憂心如焚」，他們對當權派非常不滿，尤其看到當權派集結積極推黨主席，他們更不能理解。所以他的出現，讓基層覺得選舉有意義，更有看頭，代表是個機會講出他們的心聲。

媒體問到，目前黨內似乎希望賴清德留任？游盈隆說，他不知道這是不是黨內共識，也看不出黨內有開會有這樣共識，他認為，賴清德是民進黨多年培養的優秀政治人物，目前也是在他的政治巔峰 面對敗選當然會希望去承擔責任，站在朋友的立場要建議賴，拋開溫情主義的包袱，勇敢承擔政治責任，這樣對黨、對他自己才是好的。

至於若當選黨主席，是否會支持蔡英文總統連任？游盈隆說，作為黨主席必須維護黨的體制、制度，他不會表態支持特定人，但民進黨要尊重初選機制，尊重黨內民主，透過全民調推出最強棒，才是黨主席該做的事，不能針對任何特定人表達贊成或反對的意見。

(中時 )