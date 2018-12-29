李沃耀夫婦捐款100萬元 金門家扶兒童也有暖冬

2018年12月29日 14:55 中時 李金生

楊鎮浯縣長讚揚李沃耀、陳素蘭夫婦用愛心和關懷為弱勢家庭、兒童點燃希望火花。（李金生攝）

楊鎮浯縣長並以金門縣大家長的身分，代為頒發家扶中心感謝狀給李沃耀、陳素蘭夫婦。（李金生攝）

旅台鄉親環遊國際旅行社負責人李沃耀、陳素蘭夫婦今（29）日返回金門探親，慷慨捐出新台幣100萬元給金門家扶中心，做為家扶中心受扶助家庭的春節慰問金，每戶將可獲得各5000元的大紅包，愛心善舉為寒冬帶來一股暖流。

這筆洋溢溫暖與關懷的善款，由金門家扶中心扶幼委員會李根遠主委及扶助委員楊肅謙、郭金堡及中心主任李桂平代表接受。金門縣長楊鎮浯和前立委楊應雄、高淑貞夫婦及李有忠在場歡喜見證。

楊鎮浯縣長並以金門縣大家長的身分，代為頒發家扶中心感謝狀給李沃耀、陳素蘭伉儷，感謝他們在事業經營有成後，沒有忘記家鄉的弱勢家庭和兒童，用愛心和關懷為弱勢家庭、兒童點燃希望火花。

金門家扶中心扶幼主委李根遠指出，李沃耀夫婦的善舉體現金門人的傳統優良美德，可媲美早年金門人「下南洋」打拚，事業有成後不忘回到家鄉興學、行善，正是金門子弟的好榜樣。

金門家扶中心主任李桂平也表示，凜冽的東北季風也帶來冷颼颼的社福寒冬，受到大環境不景氣影響，今年各項募款十分不易，剛完成的扶幼助學園遊會活動中，受扶助家庭大賣場禮券籌集並不順利，緊接著即將來到的年菜、特困家庭春節慰問金也無著落，李沃耀伉儷在寒冬及時送暖，解決該中心面臨的窘境，讓受助的弱勢家庭及兒童們，也有一個特別暖和的冬天。

金門家扶中心目前約扶助200個家庭330個兒童，這筆每戶5000元的慰問金將於1月底前發放，做為大家籌備春節用品之用。

(中時 )