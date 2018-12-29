頑固型心室顫動0.1％發生率 醫護急啟「雙電擊」救命

光田綜合醫院急診醫學部醫師劉柏亨示範執行雙重連續性去顫電擊。（王文吉攝）

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病友羅先生（右）復原狀況良好，目前定期返回心臟內科醫師吳星輝(左)門診追蹤。（王文吉翻攝）

58歲羅先生日前上班時突然陷入昏迷，送醫時已無生命徵象，急診醫師緊急進行6次電擊仍無效，當下研判為罕見的頑固型心室顫動患者，立即使用「雙重連續性去顫電擊」，成功恢復恢復心跳，再由心臟內科醫師給予心導管治療並配合低溫療法，將患者從鬼門關拉回。

光田醫院急診醫學部醫師劉柏亨指出，心室顫動簡單來說就是心臟在顫抖，無法有效將血液輸出心臟至全身，導致全身組織缺氧；若沒有即時有效處置，患者在幾秒內就會昏迷，導致中樞神經永久損傷，變成植物人，甚至死亡，而去顫電擊是恢復正常心律的唯一良方。

然而，當進行至少3次標準去顫電擊及給予滿劑量的抗心律不整藥物之後，病人若仍持續心室顫動，就是「頑固型心室顫動」。根據文獻統計，這種情況相當少見，僅占所有心室顫動的0.1%，對急診搶救是最棘手的挑戰之一。而使用兩台去顫電擊器同時電擊，即用「雙重連續性去顫電擊」有成功挽救性命的案例報告。

當時患者到院前無生命徵象，陸續進行標準去顫電擊6次後，仍處於心室顫動，研判是頑固型心室顫動，隨即使用「雙重連續性去顫電擊」，電擊1次就讓患者恢復生命徵象；接著立刻由心臟內科吳星輝醫師接手，30分鐘內打通病人完全堵塞的左冠狀動脈，再轉入加護病房由柯君樺醫師啟動低溫療法，成功救回一命。

羅太太回想當時接到消息時六神無主，趕到醫院時丈夫命懸一線。事後得知搶救過程驚險，她說，沒有人希望遇到這麼棘手的情況，但遭遇了，他們感謝醫護，也盼分享這次經驗，讓更多人知道雙電擊搶救、信任醫療專業團隊，同時呼籲民眾要更注意健康。

劉柏亨解釋，目前國內外對於頑固型心室顫動的原因尚未明確，但通常發生在急性心肌缺血和心肌梗塞等心臟受損嚴重者。因為案例少見，目前用「雙重連續性去顫電擊」在國內尚未被列入救護體系標準流程中，但國內外已有許多成功挽救生命的個案。

(中時 )

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