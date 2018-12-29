接不接鈕承澤性侵案？律師林智群：比鄭捷案更差！

2018年12月29日 14:59 中時電子報 張達智

鈕承澤性侵案，原本委任律師胡原龍突解任，卻沒有說明原因，各種猜測滿天飛。有人問律師林智群會不會接這個案子？林智群表示紐案體質比鄭捷殺人案件更差，現在的豆導就跟鬼一樣，哪個律師想站在旁邊？

常在臉書、媒體發言的林智群，因擔任柯文哲夫人陳佩琪委任律師，向三立「54新觀點」節目主持人陳斐娟女士及來賓曾勁元律師提告求償，頗有名氣。他昨（28日）在臉書發文表示，有人問如果是他會不會接鈕承澤的案子？

林智群說他的想法是：第1，缺不缺案子？如果很缺案子的話，有什麼好挑案子的？都快餓死了，還挑食？

第2，也許有人說這個是社會矚目案件耶！接了就出名了！但他說「斯斯有兩種，出名也有兩種，好名跟壞名」，豆導這種性侵案件，體質比鄭捷殺人案件更差，

辦鄭捷案件，可以說自己主張廢死或有崇高理想；辦性侵案件，有什麼好主張自己清高的呢？

當然被告也不一定有罪，但現在社會氛圍下，豆導就跟鬼一樣，哪個律師想站在旁邊的？社會公審就是這麼恐怖，搞到沒律師想接這樣的案子，胡律師原本義氣相挺，也不得不解除委任。

第3，律師不管站在誰那邊，大家都應該尊重他的工作，畢竟連鄭捷都強制律師辯護了，為什麼豆導不能有律師協助他呢？

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(中時電子報)