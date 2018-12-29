高國華聲請提審 法院駁回

2018年12月29日 15:16 中時 張孝義

補教名師高國華因酒駕被台北市中山分局逮捕移送台北地檢署，不過，高國華認為他沒有喝酒，純屬無心之過，希望給予救濟及做公益的機會，因此向台北地方法院聲請提審，北院開庭後，於下午2時40分，以警方逮捕符合程序，駁回高國華的聲請，移回北檢。

高國華是於29日凌晨2時許，因開車未繫上安全帶，遭中山分局員警攔下，警方問到高身上有酒味，立即對他進行酒測，測出他酒測值為 0.25，當場將他帶回警局偵辦，依公共危險罪嫌移送北檢。

高國華在警訊時供稱 , 昨晚他與朋友在新北市永和吃薑母鴨，可能是因為喝了4、5碗摻有米酒的湯，才會超標。

高國華向北院聲請提審，理由是他並未飲酒，否則怎敢直接開車去警局報案，他不知只吃薑母鴨也會達酒測值0.25毫克，純屬無心之過，希望給予救濟及做公益的機會。

不過，法院認為，警方執行逮捕、拘禁告知本人通知書、告知親友通知書、酒精測定紀錄表等在卷，逮捕程序符合刑事訴訟法規定，至於高是否有喝酒？法院認為是高國華所為是否涉及公共危險的實體認定問題，應由檢察官及法院依法實質偵查、審理，並不是高遭逮捕程序是否合法之審核範圍，因此裁定駁回提審聲請。

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(中時 )